Yazışmaları ifşa edene hapis cezası
Türk Ceza Kanunu'nun 132. Maddesi'nce haberleşmenin gizliliği temeline göre suç işleyen arkadaşınıza dava açmanız mümkündür. 1 yıldan 3 yıla kadar da hapis ya da adli para cezası ile yargılanması mümkündür.
Gizlilik ihlali, haberleşmenin içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, verilecek ceza 1 kat artırılır. Kişi kaydettiği bu içerikleri hukuka aykırı olarak ifşa ederse, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bizzat o arkadaşınızla yaptığınız yazışmaları dahi sizin rızanız olmadan alenen ifşa edemez.
Markamı başka birisinin de kullandığını öğrendim. Ne yapayım?
Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz.
Tescilli bir marka, sahibine münhasır hak sağlar ve marka sahibinin, markasının izinsiz kullanımını engellemek, tescilli markası ile üretilen taklit malları toplatmak gibi birçok hakkı vardır.
Marka, daha önce 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK ile korunmaktayken, 10/01/2017 tarihinde yürürlüğe giren Sınai Mülkiyet Kanunu ile marka hakkı bu kanun kapsamında korunmaya başlamıştır.
Marka hakkına tecavüz özetle; birine ait olan markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin üçüncü kişilerce izinsiz olarak kullanılması durumudur. Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri de marka hakkına tecavüz eden kişi veya kişilerden dava yolu ile talep edilebilecektir.
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