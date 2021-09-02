Destekten olan tazminat alır

Eşim abisinin kullandığı araçta geçirdiği kazada vefat etti. Eşimin abisi kazada kusurlu bulundu. Sigorta şirketinden tazminat talep edebilir miyim? Şirket bunu eşimin abisinden mi alır mı?

Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası, trafik kazası nedeniyle 3. kişilerde meydana gelen sakatlık veya ölüm zararını belli bir limite kadar güvence altına almıştır. Trafik kazası nedeniyle bir kişi vefat etmişse, bu kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler vefat edenin desteğinden mahrum kalacağı için bir zarar meydana gelecektir. Bu zarar da destekten yoksun kalma tazminatı olarak adlandırılır. Destekten yoksun kalma tazminatı, kişi eğer yaşasa idi yaşamı boyunca destek olduğu kişilere yapacağı maddi katkıyı ifade eder ve çeşitli aktüeryal hesaplama formülleri ile, kişinin yaşı, geliri, destekte bulunduğu kişilerin yaşı, evlilik ihtimalleri gibi bir takım kabul görmüş kriterlere göre hesaplanarak hak sahiplerine ödenir. Destekten yoksun kalma tazminatı mirastan farklıdır ve talep edebilmek için mirasçı olmak şart değildir. Örneğin; evli ve çocuklu birinin vefatı halinde eşi, çocukları ve sağ ise anne ve baba hak sahibi olacaktır. Yine bekar birinin vefatı halinde anne ve babası ile bazı özel durumlarda kardeşleri destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilir. Yine vefat eden kişi sağlığında düzenli ve sürekli şekilde birine destek oluyorsa, örneğin bir çocuğa burs veriyorsa bu çocuk da mahrum kaldığı bu gelir nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilecektir. Destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilmek için vefat edenin kusursuz olması gerekir. Söz konusu olayda şoförün kusuru yolcuyu bağlamaz. Sigorta trafik kazası nedeniyle 3. kişilerde meydana gelen zararı güvence altına aldığı için, şirkete başvurulabilir. Para sürücüden istenmez.