AKYAZI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Sakarya İli, Akyazı Belediye Başkanlığından;



MADDE- 1: İHALENİN KONUSU İŞİN NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya İli, Akyazı İlçesi, İstiklal-Küçücek Mahallesi, 607 ada, 7 parsel nolu 2695,20 m² yüzölçümlü "arsa" ve 607 ada, 8 parsel nolu 2695,20 m² yüzölçümlü "arsa" nitelikli taşınmazların bir bütün halinde (beraber) satılması ihalesi işi.



MADDE 2- ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:

İhale Şartnamesi ve ekleri; Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, 5.000,00-TL (BeşbinTürkLirası) karşılığında temin edilebilir.



MADDE- 3: İHALENİN NEREDE VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI:

İhale, Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

MADDE-4: İHALENİN MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI, TARİHİ VE SAATİ:

İl-İlçe Mahalle Ada Parsel İmar Durumu Niteliği Yüzölçümü

(m²) Muhammen Bedeli

(TL) Geçici

Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati

Sakarya-Akyazı

İstiklal-

Küçücek 607 7 Sanayi Alanı,

Emsal: 1.00

Bina Yüksekliği: Serbest Arsa 2695,20 m² 46.000.000,00-TL 1.380.000,00-TL 13.08.2026 10:30 8 2695,20 m²



MADDE-5- İSTEKLİLERDE ARANILAN BELGELER:



Gerçek Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Gerçek kişinin bizzat ihaleye katılması halinde gerçek kişinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

b) Gerçek kişinin Nüfus Kayıt Örneği (Aslı ve Fotokopisi)

c) Gerçek kişinin İkametgâh Senedi (Aslı ve Fotokopisi)

ç) Vekâleten katılması halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

d) Vekâleten katılması halinde, Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

e) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

f) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

g) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

ğ) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

h) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "Borcu Yoktur Belgesi" (Aslı)

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)



Tüzel Kişilerin Hazırlaması Gereken Evraklar:

a) Ticaret sicil gazetesi veya ticari faaliyet yürütmüyorsa tüzük, vakıf senedi, vb. belge (Aslı/Noter Tasdikli sureti/İlgili kurumundan alınmış ıslak imzalı belge veya e-imzalı doğrulatılabilir belge ve Fotokopisi)

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

c) Ortak katılım olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi (Aslı ve Fotokopisi)

ç) Vekâleten katılması halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletname (Aslı ve Fotokopisi)

d) Vekâleten katılması halinde Vekilin Noter tasdikli imza sirküleri (Aslı ve Fotokopisi)

e) Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belge (Aslı)

f) Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanmış İhale Şartnamesi (Aslı)

g) İhale şartnamesi bedelinin yatırıldığına dair makbuz (Aslı)

ğ) Akyazı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden "Borcu Yoktur Belgesi" (Aslı)

h) Tüzel kişiliğin Kanuni adresini belirten adres beyanı (Aslı)

ı) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 37 nci maddesine göre hazırlanmış teklif mektubu (Aslı)



MADDE-6- TEKLİFLERİN HANGİ TARİH VE SAATE KADAR NEREYE VERİLECEĞİ:

1.Teklif zarfları 12.08.2026 Çarşamba günü saat:16:30'a kadar Akyazı Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne sıra numaralı alındılar karşılığında elden teslim edilebilecektir.

2.Posta ile yapılacak başvurular, ihale dosyası üzerine "İhale Komisyonuna iletilmek üzere ibaresi yazılacak" ve ihale dosyası bir dilekçe ekine eklenerek iadeli taahhütlü gönderilecektir. Posta ile yapılacak tekliflerin ihale saatine kadar Kurumumuz Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Pazarköy Caddesi No:1 Akyazı/SAKARYA adresine ulaşması şarttır. İhale saatinden sonra idaremize ulaşacak teklifler, idaremiz tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden idaremiz sorumlu değildir.



Önemli Not:

Noterden tasdikli istenen belgeler, üzerlerinde geçerlilik tarihi varsa üzerlerindeki geçerlilik tarihine kadar geçerlidir. Üzerinde geçerlilik tarihi olmayan noter tasdikli belgelerin ihalenin yapıldığı tarih itibari ile son bir yıl içinde düzenlenmiş olması veya ihalenin yapıldığı tarih itibari ile noterce son bir yıl içinde tasdik edilmiş olması gerekmektedir.



İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYARINCA İLGİLİLERE

İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02518073 #ilan.gov.tr