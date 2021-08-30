Haklarınız için önce arabulucuya gidin

Günde 11 saat çalışmama karşın fazla mesai ücretim ödenmiyordu. Sonunda dayanamayıp "Bu şartlarda mesaiye kalamam" dedim. Ertesi gün işten çıkartıldığımı öğrendim. Hem de tazminat da vermeyeceklerini söylediler. Dava açarsam kazanabilir miyim?

İşveren size tüm yasal haklarınızı ödemek zorundadır. Önce arabulucuya gidebilir, sonuç alamazsanız dava açabilirsiniz. Bu yolla tüm yasal haklarınızın ödenmesini talep edebilirsiniz. Fazla mesai ücretlerinizi de alabilirsiniz. Ayrıca, işyeriniz 30 kişiden fazla işçi çalıştırıyorsa işe iade davası açarak işe geri dönebilir, değilse işvereninizin iş akdinizi kötü niyetle feshettiğini ispat ederek kötü niyet tazminatı talep edebilirsiniz.

Aldığım otomobilde biriki problem yaşadım. Satan galeri bu hatanın satış işlemi gerçekleştikten sonra olduğunu söylüyor. Ancak o tarihte

galeride çalışan biri şahitlik yapacağını söyledi. Nasıl bir dava açmalıyım?

Tüketici mahkemesinde dava açarak, aracın ayıplı olduğunu ispat etmeniz halinde, aracın iade alınmasını, değiştirilmesini veya ödediğiniz bedelde indirim yapılmasını talep edebilirsiniz.

Borcumu ödemedim, haciz olursa tüm eşyaları mı alırlar?

Borçlunun her türlü mal ve hakkının haczi mümkündür. Asıl olan borcun ödenmesi, diğer ifade ile alacaklının alacağına kavuşmasıdır. Ancak yasayla, borçlu ile aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için gerekli her türlü eşyanın haczedilemeyeceği hükme bağlanmaktadır. Yani, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için 'lüzumlu' olan buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon, koltuk, ütü, fırın, halı, bulaşık makinesi gibi insan onuruna yakışan hayatın sürdürülmesi için varlığı zorunlu olan ev eşyaları haciz konusu yapılamaz. Para, altın, gümüş, antika eşya, değerli taş, süs eşyası veya borçlu ve aile bireylerinin yaşamı için lüzumlu olmayan lüks statüsündeki eşyalar haczedilebilecektir. Burada önemli olan bir başka nokta da haczin amacı borcun tahsilinin sağlanması olup, borçluyu taciz etmek ya da baskı kurarak ödemeye zorlamak olmamalıdır.