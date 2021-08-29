İşe iade imkanı var ama şartlara dikkat!

Çalıştığım şirket beni hiçbir bahane ileri sürmeksizin işten çıkardı. İşe iade için en az 30 kişi çalışması gerekiyormuş. Bizim şirkette grup şirketleri ile birlikte 200'den fazla kişi çalışıyor. 30 kişinin hesabında grup şirketlerinde çalışanların toplamı mı esas alınır yoksa sadece bağlı olduğumuz şirkette çalışanların sayısı mı?

İşe iade davası açabilmek için sizin de ifade ettiğiniz gibi fesih tarihinde şirkette çalışan işçi sayısının en az 30 olması ve işçinin en az 1 yıldır çalışıyor olması gerekmektedir. Bu koşullar varsa ve işverenin feshi geçerli bir nedene dayanmıyorsa mahkeme işçinin işe iadesine karar verecek, boşta geçen 4 aya kadar maaş ve yan haklarını ödeyecektir. Yine işe başlatmama halinde de 8 aya kadar işe başlatmama tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşe iade davası açmak için 30 kişinin hesabı önemlidir.

Yargıtay'ın yerleşmiş kararlarında yurt içinde şirketin şubelerinde çalışan işçilerin sayısı, uluslararası şirketlerde ayrı tüzel kişiliği olsun olmasın tüm ülkelerdeki çalışanların sayısı hesaba dahil edilir. Fakat, aynı gruba ait olsalar dahi farklı tüzel kişiliklere sahip şirketlerde çalışan işçi sayısı, sırf şirketler arasında organik bağ var diye hesaba katılmaz. İşçinin bu grup şirketlerin birden fazlası için çalıştığını ispat etmesi halinde ancak hizmet verdiği tüm şirketlerin çalışanlarının toplam sayısı hesaba dahil edilecektir. Bu konuda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin Esas No. 2007/29950 Karar No. 2008/7008 nolu kararında "Aynı gruba ait olsalar da farklı tüzel kişilere ait işyerlerindeki işçi sayısının iş güvencesi kapsamına girme bakımından göz önünde bulundurulması mümkün değildir. Başka bir anlatımla salt aralarında organik bağ bulunduğundan hareketle gruba ait şirketlerde çalışan işçilerin 30 işçi sayısının belirlenmesinde dikkate alınması doğru değildir" şeklinde hüküm tesis edilmiştir.