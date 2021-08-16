1 ay önce işe başladım. Ancak daha yüksek ücretli bir iş buldum. İşten ayrılırsam ihbar tazminatı mı ödemem gerekir?
4857 sayılı İş Kanunu'nun ihbar önelini düzenleyen 17'inci Maddesi gereği iş sözleşmesini fesh etmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmeleri;
İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta sonra,
İşi 6 aydan 1.5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,
İşi 1.5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,
İşi 4 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra feshedilmiş sayılır.
İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesh eden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumundadır. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamaz.
Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekecektir. İhbar süresi sözleşmeden değil yasadan kaynaklandığından iş sözleşmesini imzalamamış olsanız bile iş sözleşmenizi ihbar süresine uymaksızın feshettiyseniz 2 haftalık ihbar ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.
İş sözleşmesinin haklı nedenle veya emeklilik nedeniyle feshedilmesi halinde ihbar süresi aranmaz. Ayrıca iş sözleşmesinde deneme süresi öngörülmüşse ve taraflar iş sözleşmesini bu sürede feshetmişse yine ihbar süresi aranmayacak, tazminat ödenmeyecektir.
İşi hemen bırakan tazminat öder
1 ay önce işe başladım. Ancak daha yüksek ücretli bir iş buldum. İşten ayrılırsam ihbar tazminatı mı ödemem gerekir?
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