Fenerbahçe'de rövanş öncesi ilk 11 şekillendi! İsmail Kartal'dan Asensio ve Greenwood kararı
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş mücadelesinde ideal kadrosuna yakın bir 11'le sahaya çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçta yedek başlayan Marco Asensio, Ederson ve İsmail Yüksek'in ilk 11'de görev alması beklenirken, yeni transfer Mason Greenwood'un ise kulübede olması öngörülüyor. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11'ler...
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Polonya deplasmanında Gornik Zabrze'ye konuk oluyor.
Sarı-lacivertli ekibimiz ilk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanmıştı. Arena Zabrze'de oynanacak maç TSİ 21.00'da başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek.
Kritik rövanşı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'Hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak.
11'DE DEĞİŞİKLİKLER VAR
Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında sahaya ilk maça göre önemli değişikliklerle çıkmaya hazırlanıyor.
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, kritik mücadelede as futbolcularına forma vermesi beklenirken, ilk karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Marco Asensio, kaleci Ederson ve İsmail Yüksek'in bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor.
GREENWOOD VE AKE KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Sarı-lacivertli ekipte kaleci Mert Günok'un yanı sıra yeni transfer Mason Greenwood ile sakatlığını atlatan Nathan Ake'nin karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
Greenwood'un fiziksel olarak henüz takım seviyesine ulaşmaması nedeniyle ilk 11'de düşünülmediği belirtildi.
İlk maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıkan Nathan Ake'nin de takımla çalışmalara başlamasına rağmen riske edilmeyeceği ifade edildi.
Savunmada ise ilk maçta sol bekte görev yapan Jayden Oosterwolde'nin yeniden stoper bölgesine geçerek Milan Skriniar'ın partneri olması, sol bekte ise Levent Mercan'ın forma giymesi bekleniyor.
ORTA SAHADA İSMAİL YÜKSEK, 10 NUMARADA ASENSIO
İsmail Kartal'ın takımını 4-2-3-1 dizilişiyle sahaya sürmesi bekleniyor. Orta sahada savunmanın önünde Matteo Guendouzi ile İsmail Yüksek ikilisinin görev alacağı, hücumun merkezinde ise Marco Asensio'nun forma giyeceği belirtildi.
Kanatlarda sağda İrfan Can Kahveci, solda ise Kerem'in görev yapması bekleniyor.
FORVETTE TALISCA
Hücum hattında ise Sidiki Cherif'in yokluğunda Anderson Talisca'nın yeniden santrfor pozisyonunda görev alması bekleniyor.
İsmail Kartal'ın rövanş mücadelesinde ideal kadrosuna yakın bir dizilişle sahaya çıkarak turu geçmeyi hedeflediği kaydedildi.
MUHTEMEL 11'LER
GORNIK ZABRZE: SCHULZE, SACEK, JANICKI, JOSEMA, JANZA, DIETZ, SADILEK, URBANSKI, DIMI, KHIAN, PREKOP
FENERBAHÇE: MERT, SEMEDO, SKRINIAR, AKE, OOSTERWOLDE, GUENDOUZI, İSMAİL, ASENSIO, İRFAN CAN, KEREM, TALISCA