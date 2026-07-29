Fenerbahçe'de rövanş öncesi ilk 11 şekillendi! İsmail Kartal'dan Asensio ve Greenwood kararı

Kritik rövanşı Litvanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Lothar D'Hondt yönetecek. D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes yapacak.

Sarı-lacivertli ekibimiz ilk maçı Kadıköy'de 1-0 kazanmıştı. Arena Zabrze'de oynanacak maç TSİ 21.00'da başlayacak ve S Sport'tan ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş müsabakasında temsilcimiz Fenerbahçe, bugün Polonya deplasmanında Gornik Zabrze'ye konuk oluyor.

İsmail Kartal

11'DE DEĞİŞİKLİKLER VAR



Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında sahaya ilk maça göre önemli değişikliklerle çıkmaya hazırlanıyor.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, kritik mücadelede as futbolcularına forma vermesi beklenirken, ilk karşılaşmada yedek kulübesinde yer alan Marco Asensio, kaleci Ederson ve İsmail Yüksek'in bu kez ilk 11'de başlaması bekleniyor.