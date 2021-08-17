İşveren iş kazasına karşı önlem almalı

İş kazası geçirdim. İşveren ilgilenmiyor. Haklarım nelerdir?

İş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları bulunmaktadır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir.

Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.

5 yılı aşkın süredir aynı işyerinde çalışıyorum. Emekli olacağım. Tazminatım nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatının hesaplanması için öncelikle işçinin son aldığı giydirilmiş brüt 30 günlük ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Ardından da bu ücret, çalışmış olduğu süre ile çarpılacak ve düşülmesi gereken damga vergisinden sonra çıkan tutar işçiye ödenecektir. Bir yıldan artan süreler de hesaplamaya dahil edilir. Kıdem tazminatına esas teşkil eden giydirilmiş brüt ücret tutarı ilgili yıl için belirlenen kıdem tazminatı tavan tutarının üzerinde ise kıdem tazminatı tavan tutarı esas alınır.