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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 29 Temmuz 2021, Perşembe

Borç da miras kalır

Birkaç ay önce babamızı kaybettik. Bankadan kredi çekmiş ve bu kredi varlık şirketlerine devredilmiş.
Bizi arıyorlar. Babamın herhangi bir mal varlığı yoktu. Babamın borcu nedeniyle mirasçıları olarak biz de sorumlu olur muyuz?
Varlık yönetim şirketleri bankalarla yapmış oldukları anlaşma gereği bankanın alacaklarını bir temlikname ile bankadan temlik alırlar ve kendileri banka yerine alacaklı olurlar.

REDDİ MİRAS LAZIM
Varlık yönetim şirketlerinin tahsilat birimleri ise bu borcu tahsil edebilmek gayesi ile borçluları veya bazı durumlarda yasal olmasa da ailelerini arayarak tazyik ve tahrik yöntemiyle borcu tahsil etmeye çalışır.
Babanızın borcundan sorumluluğunuza gelince, eğer 3 ay içinde reddi miras yapmadıysanız mirasçıları olarak sorumluluğunuz vardır.
3 ay içinde reddi miras yoluna başvurduysanız artık babanızın borçlarından da sorumlu olmaktan kurtulursunuz. TMK 606.
Madde'ye göre bu 3 aylık süre yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için miras bırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.

BEYAN GEREKİYOR
Ayrıca, TMK 605.
Madde'ye göre ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. TMK 609.
Madde'ye göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sulh mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır.
Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir.
Sulh hakimi, sözlü veya yazılı ret beyanını bir tutanakla tespit eder.
Yasal süre içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

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