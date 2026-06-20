CHP'deki koltuk kavgasında Cemil Tugay'ın silikon siyaseti! Perde arkasındaki planları ortaya çıktı: Yeni istifalar yolda

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Tugay'ın istifasının ardından Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi ilçe belediye başkanlarının da grup grup istifa edeceğini yazdı.

Övür, Tugay'ın istifa öncesinde CHP yönetiminden Müslüm Sarı ve Rıfat Nalbantoğlu ile görüşüp Seniye Nazik Işık'ın il başkanı yapılması karşılığında pazarlık yaptığını iddia etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı olduğunu ve hazır partilere geçme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

CHP'de 20'yi aşkın belediye başkanı ve onlarca bürokrat tutuklu durumda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan küresel siyasete yön verirken CHP'de koltuk kavgası yeni parti tartışmalarının gölgesinde devam ediyor. Son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı.



GRUP GRUP İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARININ İSTİFASI GELECEK



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Tugay'ın istifasının perde arkasında yaşanan planları yazdı. Tugay'ın Kılıçdaroğlu yönetimiyle pazarlık ettiğini belirten Övür, "Siyaset kulislerinde tam tersini söyleyenler de var. Denilenlere göre Tugay'ın istifası planlandı ve devamı da grup grup ilçe belediye başkanlarının istifasıyla gelecek. İlk sırada Bornova, Bayraklı ve Torbalı gibi belediye başkanları var." ifadelerini kullandı.

Cemil Tugay (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)



Övür 20 Haziran tarihli yazısında şu ifadelere yer verdi:



Ankara'nın uzun süredir iki gündemi var: Biri küresel, diğeri yerel. Bir tarafta küresel düzeyde barışla sonuçlanan ABD-İran savaşı, Ankara'da NATO'nun geleceğinin tartışılacağı toplantı ve terörsüz Türkiye'ye ilişkin yasal düzenlemelerin neler getireceği var, diğer tarafta ise hiç değişmeyen ve yerel kalan CHP içi iktidar savaşı.



Birinci gündem ne kadar emin ellerdeyse ikinci gündem de bir o kadar güven vermeyen, tam tersi ne yapacakları bilinmeyen ve ülkeyi yormaktan başka işleri olmayan kadroların elinde.



Yüzyıllık CHP, sadece iki buçuk yılda bu kadroların elinde siyaset üretmeyen, sürekli "yolsuzluk-rüşvet ve ihale pazarlığı"yla anılan bir partiye dönüştü.