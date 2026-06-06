Sümela’dan lezzet duraklarına: Trabzon’da 9 günlük festival başladı

Konserlerden tiyatro gösterilerine, sergilerden gastronomi programlarına kadar geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlikler, Trabzon'un tarihi ve kültürel kimliğini ön plana çıkaracak. Şehrin farklı noktalarında gerçekleştirilecek programlar, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacak.

TRABZON KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPILARINI AÇTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Trabzon ayağı düzenlenen açılış töreniyle başladı. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, kent protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, 2021 yılında tek şehirde başlayan festivalin bugün Türkiye'nin yedi bölgesinde 26 şehre yayılan büyük bir kültür hareketine dönüştüğünü söyledi.

Festivalin temel hedefinin kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırmak olduğunu belirten Yazgı, şehirlerin sahip olduğu somut ve somut olmayan kültürel mirasın daha görünür hale getirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Cumhuriyet'in 100. yılında Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilmesinin de organizasyonun uluslararası alandaki önemini artırdığını vurguladı.

TRABZON'UN TARİHİ VE KÜLTÜREL KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Trabzon'un festival kapsamında dördüncü kez sanatseverleri ağırladığını belirten Yazgı, şehrin tarihi geçmişi ve kültürel değerleriyle festivalin en özel duraklarından biri olduğunu dile getirdi.

Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yöneticilik yaptığı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olan Trabzon'un, Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyaretleriyle de önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Yazgı, kentin kültürel zenginliğinin festival boyunca farklı etkinliklerle tanıtılacağını söyledi.

"TRABZON'UN KÖKLÜ DEĞERLERİ FESTİVALDE GÖRÜNÜR KILINIYOR"

Trabzon'un yaşayan kültürel mirasının da festival programında önemli bir yer tuttuğunu belirten Gökhan Yazgı, Sürmene bıçakçılığı, hasır örücülüğü, kazaziye sanatı, kemençe yapımı, yayla göçleri ve horon kültürü gibi geleneksel değerlerin çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere aktarılacağını ifade etti.

Festival süresince düzenlenecek sergiler, uygulamalı atölyeler ve söyleşiler sayesinde Trabzon'un kültürel birikimi daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Trabzon'daki kültürel miras projelerine de değinen Yazgı, Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Sümela Manastırı'nda yamaç güvenliği ve kaya güçlendirme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Manastırdaki tarihi duvar resimlerinin restorasyonunun ileri teknoloji dijital belgeleme yöntemleriyle sürdürüldüğünü belirten Yazgı, geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanarak yeniden ziyaretçilere açılan Trabzon Müzesi Kostaki Konağı'nın da önemli projeler arasında yer aldığını kaydetti.

İçkale ve Koskarlı Mağarası'nda devam eden arkeolojik çalışmaların ise Trabzon'un tarihine ışık tutan yeni bulguların ortaya çıkarılmasına katkı sunduğunu ifade etti.

GASTRONOMİ ETKİNLİKLERİ DE DİKKAT ÇEKİYOR

Festival kapsamında Trabzon mutfağı da önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Karadeniz'in özgün lezzetlerini tanıtmak amacıyla hazırlanan programlarda ziyaretçiler, şehrin zengin mutfak kültürünü yakından keşfetme fırsatı bulacak.

Lezzet Noktası seçkisinde yer alan 51 restoranın yanı sıra düzenlenecek gastronomi etkinlikleriyle Trabzon'un yöresel tatları festival ziyaretçilerine sunulacak.

"TRABZON'UN KÜLTÜREL HAFIZASINA YOLCULUK"

Açılış programının ardından Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve beraberindeki heyet, festival kapsamında hazırlanan sergileri gezdi.

İlk durak olarak Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan "Hâne Sergisi" ziyaret edildi. İslam sanatlarının estetik mirasını çağdaş yorumlarla bir araya getiren sergide, hat sanatının seçkin örnekleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Daha sonra Trabzon Müzesi'nde düzenlenen "Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi" ve "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergileri gezildi. Trabzon'un geleneksel üretim kültürünü ve el sanatlarını tanıtan "Yaşayan Miras: Trabzon Sergisi", geçmişten günümüze aktarılan zanaat örneklerini bir araya getirirken; "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ise Osmanlı döneminden günümüze ulaşan önemli eserleri ziyaretçilerle buluşturdu.

TRABZON DOKUZ GÜN BOYUNCA FESTİVAL ATMOSFERİ YAŞAYACAK

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Trabzon'da gerçekleştirilecek etkinlikler, her yaş grubuna hitap eden içerikleriyle şehrin dört bir yanına yayılacak.

Konserler, tiyatro gösterileri, sergiler, söyleşiler, çocuk programları ve gastronomi etkinlikleriyle Trabzon; kültür, sanat ve tarihi mirasını bir araya getiren kapsamlı bir festival deneyimine ev sahipliği yapacak. Tarihi yapıları, müzeleri, meydanları ve kültür duraklarıyla festival coşkusunu yaşayacak şehir, dokuz gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.