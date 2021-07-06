Avukatlık ücreti geri alınabilir mi?

Avukatla anlaştığımız ücretin yarısını peşin verdim. Davayı kaybetti. Şimdi kalan parayı istiyor. Ben davayla ilgilenmediğini düşünüyorum.

Verdiğim parayı geri alabilir miyim?

Avukatlık Kanunu 34. madde, "Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliği'nce belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler" şeklindedir. Yine Türk Barolar Birliği meslek kuralları 41. maddesi "Avukat baktığı davada görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına kendisine yarar sağlayamaz" şeklindedir. Avukatınız Avukatlık Kanun ve Meslek Kuralları gereği görevini yerine getirdiyse ödediğiniz ücreti geri alamayacağınız gibi, anlaşmanız doğrultusunda ödemeyi taahhüt ettiğiniz bedeli de sizden talep edebilecektir.

YENİ İLİŞKİ DELİL SAYILIR MI?

5 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Boşanma davam da 1 yıldır sürüyor. Bir ilişkim var. Bu, eşim tarafından mahkemede delil gösterilir mi?

Yargıtay'ın verdiği kararla, genel bir hukuk kuralı olan "Her dava açıldığı tarihteki şartlara tabidir" kuralının boşanma davaları için de geçerli olduğu, buradan hareketle, sadakatsizlik de dahil açılmış olan davanın ön inceleme aşamasından sonra gerçekleşen darp, hakaret vb. tüm olayların mevcut boşanma davasında hükme esas alınamayacağı belirtilmiştir. Yani, açılmış olan boşanma davasının ön inceleme aşamasından sonra başlayan ilişkiniz mevcut davada kullanılamayacak, hükme esas alınamayacaktır. Bu karar, kamuoyunda yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiş, boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin artık özgür oldukları, sadakat yükümlülüklerinin ortadan kalktığı şeklinde bir algı oluşmuştur. Bu hatalı bir algıdır. Keza, eşlerin birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü, boşanma davasının kesinleşmesine kadar devam eder. Bu durumda eşiniz mevcut davada değil ama ikinci bir dava açmak ve bu mevcut dava ile birleştirilmesini talep etmek sureti ile sadakatsizlik, darp, hakaret gibi dava açıldıktan sonra meydana gelen olayları dava konusu yapabilir.