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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
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  • 05 Temmuz 2021, Pazartesi

Ayıplı mal için ihtarname yollayın

Aldığım buzdolabını 2 kez servise yolladım. Üstelik tamirden son geldiğinde kapağında da bir hasar olduğunu gördüm. Buzdolabının yenilenmesi için ne yapabilirim?
Buzdolabında meydana gelen arıza gizli ayıp niteliğinde ise seçimlik haklarınız mevcuttur. Bu haklar, ürünü iade edip ödediğiniz paranın iadesi, üründe ayıp oranında indirim ve ürünün ücretsiz onarımı şeklindedir. Ayrıca servis tarafından ürüne zarar verilmiş olması da hizmet ayıbıdır ve burada da aynı haklarınız mevcuttur. En kısa zamanda satıcıya bu seçimlik haklarınızdan hangisini seçiyorsanız bunu talep eden bir ihtarname gönderebilir, talebinizin kabul edilmemesi halinde, servis faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine bir dilekçe ile başvurarak talebiniz doğrultusunda karar verilmesini talep edebilirsiniz. Bu durumda hakem heyeti incelemesini yapacak ve sizi haklı bulması halinde vermiş olduğu karar doğrultusunda talebiniz yerine gelecektir.

Yakın zamanda aldığım otomobilde birkaç problem yaşadım. Satan galeri bu problemin satış işlemi gerçekleştikten sonra olduğunu söylüyor. Dava açacağımı söyledim, umursamadılar. Ancak o tarihte galeride çalışan biri benim lehime şahitlik yapacağımı söyledi. Nasıl bir dava açmalıyım?
Konuyla ilgili olarak tüketici mahkemesinde dava açabilirsiniz. Eğer bu davada, satın aldığınız otomobilin ayıplı olduğunu ispat etmeniz halinde, otomobilin iade alınmasını, değiştirilmesini veya ödediğiniz bedelde indirim yapılmasını talep edebilirsiniz. Davada şahitlerin de size faydası olacaktır.

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Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Ayıplı mal için ihtarname yollayın
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