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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 23 Haziran 2021, Çarşamba

İşe geç kalandan kesinti yapılabilir

İşime geç kaldığım için ay sonunda maaşım kesilmiş olarak geldi. Böyle bir durum mümkün müdür? Ne kadarlık bir kesinti olabilir? Maaştan para cezası kesmenin bir hukuki yönü var mıdır?
İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. Bu sizin İş Kanunu'na göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçelerle durum işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz.
Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapılması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. İşveren 1 saatlik bir gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi keserken, 3 saatlik bir gecikmede ise 3 saatlik ücret kesmelidir. Geç kaldığınız süreden daha fazla kesinti yapılması hukuki olmayacaktır. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.

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