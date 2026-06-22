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Bakan Bayraktar duyurdu: Hidroelektrik santralleri 11 milyar kilovatsaati aşarak rekor tazeledi

Hidroelektrik üretimi, mayısta 11.71 milyar kilovatsaatle aylık bazda rekor kırdı. Enerji Bakanı Bayraktar, 'Toplam elektrik üretimimizin yüzde 43.1'ini suyun gücünden karşıladık' dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bakan Bayraktar duyurdu: Hidroelektrik santralleri 11 milyar kilovatsaati aşarak rekor tazeledi
Bahar aylarında artan yağışlarla nisanda en üst seviyeye çıkan hidroelektrik üretimi, mayısta da rekor tazeledi. Mayısta aylık toplam elektrik üretimi 27.15 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Geçen ay hidroelektrik üretim değeri, 11.71 milyar kilovatsaat ile miktar olarak aylık bazda rekor kırdı.
Böylece, mayıs ayı elektrik üretiminin yüzde 43.1'i hidroelektrik santrallerden sağlandı. Yerli ve yenilenebilir kaynaklı üretimde de tarihi seviyeler görüldü.
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)
Geçen ay toplam elektrik üretiminde yerli üretimin payı 23.07 milyar kilovatsaatle yüzde 85'e, yenilenebilir kaynaklı üretimin payı da 19.64 milyar kilovatsaatle yüzde 72.3'e çıktı. 1 Ocak-31 Mayıs döneminde de hidroelektrik üretimi 46.4 milyar kilovatsaat, rüzgardan elektrik üretimi 18 milyar kilovatsaat ve güneş kaynaklı elektrik üretimi 14.2 milyar kilovatsaatle benzer dönemlerdeki en yüksek üretim değerlerini oluşturdu.
Ayrıca, yerli kaynaklı elektrik üretimi 106.5 milyar kilovatsaat, yenilenebilir kaynaklı elektrik üretimi ise 88.1 milyar kilovatsaatle benzer dönemlerdeki miktarsal olarak en yüksek değerlere ulaştı.

% 43.1'İ SUYUN GÜCÜNDEN

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, "Mayıs ayında elektrik üretiminde yerli kaynakların payı yüzde 85'e, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 72.3'e ulaştı. Bu başarının lokomotifi olan hidroelektrik santrallerimiz, 11.71 milyar kilovatsaat üretimle yeni rekora imza attı. Böylece elektrik üretimimizin yüzde 43.1'ini suyun gücünden karşıladık" dedi.
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Bakan Bayraktar duyurdu: Hidroelektrik santralleri 11 milyar kilovatsaati aşarak rekor tazeledi-3 Bakan Bayraktar duyurdu: Hidroelektrik santralleri 11 milyar kilovatsaati aşarak rekor tazeledi-4 Bakan Bayraktar duyurdu: Hidroelektrik santralleri 11 milyar kilovatsaati aşarak rekor tazeledi-5
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