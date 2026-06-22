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AXA Türkiye'den 2030 vizyonu: Antalya'daki dev buluşmada yeni "empati güvencesi" modeli açıklandı

2025 yılı performansları doğrultusunda AXA prestij kulüplerine girmeye hak kazanan 500'e yakın acente, AXA Yıldızları Buluşması'nda bir araya geldi.

Kaynak Gazete
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AXA Türkiye'den 2030 vizyonu: Antalya'daki dev buluşmada yeni "empati güvencesi" modeli açıklandı

AXA Türkiye, Antalya'da düzenlenen AXA Yıldızları Buluşması kapsamında prestij kulüplerine girmeye hak kazanan acenteleriyle bir araya geldi.
Etkinliğin kalbinde yer alan "Empati Güvencesi", şirketin tüm süreçlerini kökten dönüştüren iş modelinin temelini oluşturdu.

Etkinlikte iş ortaklarıyla buluşan AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken, sigortacılığın hayatın her anına dokunan bir güven ilişkisi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Geleceğin sigortacılığını belirleyecek asıl unsurun, riskleri yönetmenin ötesinde insanı anlamak olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla kurduğumuz ilişkiyi yeniden şekillendirerek Empati Güvencesi'ni geliştirdik. Bu sayede risk yönetimindeki gücümüzü, müşterilerimizi ve acentelerimizi daha iyi anlama becerisiyle birleştiriyoruz. Bununla birlikte, sigorta sektörünün içinden geçtiği zorlu dönemde fabrika ayarlarını yeniden hatırlaması gerektiğine inanıyorum. Sektörün sürdürülebilir büyüme ve sağlıklı kârlılık açısından ihtiyaç duyduğu çıkış yolu; doğru risk analizi ve disiplinli fiyatlama yaklaşımını esas alan teknik sigortacılık prensiplerine dönüşten geçiyor. 2030 vizyonumuz doğrultusunda ise güvenden ödün vermeden empatiyi sigortacılığın merkezine taşıyor; müşterilerimiz ve acentelerimizle birlikte geleceğin sigortacılık deneyimini şekillendiriyoruz. Çünkü 2030'a ilerlerken adaptasyonun ve sürdürülebilir başarının anahtarının, teamüllerin ötesine geçerek müşteri ve acente empatisini iş yapış biçimlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirmek olduğuna inanıyoruz."

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AXA Türkiye'den 2030 vizyonu: Antalya'daki dev buluşmada yeni "empati güvencesi" modeli açıklandı-2 AXA Türkiye'den 2030 vizyonu: Antalya'daki dev buluşmada yeni "empati güvencesi" modeli açıklandı-3 AXA Türkiye'den 2030 vizyonu: Antalya'daki dev buluşmada yeni "empati güvencesi" modeli açıklandı-4
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