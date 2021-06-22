Çocuğun verdiği zararı aile karşılar mı?

Komşunun çocuğu arabama zarar vermiş, kapısını boydan boya çizmiş. Bu zararı ailesinden isteyebilir miyim? Dava açabilir miyim?

Türk Medeni Kanunu'na göre, çocuk ailenin sorumluluğundadır. Böyle bir olay yaşandığında çocuğun babasının özenli davranıp davranmadığı hakim tarafından somut olayın özelliklerine göre değerlendirilir. Medeni Kanun'un 369. maddesi şöyledir: Ev başkanı, ev halkından olan küçüğün, kısıtlının, akıl hastalığı veya akıl zayıflığı bulunan kişinin verdiği zarardan, alışılmış şekilde durum ve koşulların gerektirdiği dikkatle onu gözetim altında bulundurduğunu veya bu dikkat ve özeni gösterseydi dahi zararın meydana gelmesini engelleyemeyeceğini ispat etmedikçe sorumludur.

Tadilat sırasında gerçekleşen gürültüden şikayetçi olunabilir mi?

Tadilat gerçekleştirilirken doğal bir gürültü çıkması, beklenen ve bir yere kadar da anlayış gösterilen bir durumdur. Uygun saatlerde yapılan ve site yönetimi / komşulara haber verilen tadilatlar sorunsuz halledilir. Fakat durumun rahatsız edici bir boyuta gelmesi üzerine hakim başvuruları ile hakkınızda şikayet talebi açılabilir.