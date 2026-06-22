Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor

Şırıngayla beslediği serebral palsili oğluna hem annelik hem babalık yapıyor... (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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" diyen baba, en büyük korkusunun ölümünden sonra oğlunun sahipsiz kalması olduğunu söyledi. Eyilik, "" dedi.