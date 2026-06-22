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Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor

40 yıldır yatağa bağımlı oğluna hem annelik hem babalık yapan Zeki Eyilik, tüm yaşamını evladına adadı. Şırıngayla beslediği oğlunun geleceği için endişelenen fedakâr baba, "Ben öldükten sonra ona kim bakacak?" diyerek yürekleri dağladı...

Kaynak Gazete
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Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor
Manisa'da yaşayan 65 yaşındaki Zeki Eyilik, 1,5 yaşında serebral palsi teşhisi konulan oğlu Ertan'a tam 40 yıldır tek başına bakıyor. Eşinin yıllar önce aileyi terk ettiğini öne süren fedakâr baba, yatağa bağımlı ve konuşamayan oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Son 3 yıldır boğazından beslenemeyen Ertan'ı şırıngayla mama vererek hayata tutunduran Eyilik, günün büyük bölümünü oğlunun yanında geçiriyor.
Şırıngayla beslediği serebral palsili oğluna hem annelik hem babalık yapıyor... (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.) Şırıngayla beslediği serebral palsili oğluna hem annelik hem babalık yapıyor... (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
"GÜVENDE OLSUN"

"Oğluma hem annelik hem babalık yaptım" diyen baba, en büyük korkusunun ölümünden sonra oğlunun sahipsiz kalması olduğunu söyledi. Eyilik, "Ben öldükten sonra ona kimin bakacağını düşünüyorum. Yıllardır bütün ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Benden başka ilgilenen kimse yok.
Bu yüzden geleceği konusunda çok endişeleniyorum" dedi.
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Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor-3 Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor-4 Manisa'da evlat sevgisinin en büyük kanıtı: 65 yaşındaki baba 40 yıldır serebral palsili oğluna tek başına bakıyor-5
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