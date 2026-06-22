Ray Sigorta'dan sektörde ezber bozan adım: Limitleri ve muafiyetleri kaldıran KaskoBLACK tanıtıldı

Ray Sigorta, kasko ürün portföyüne yeni bir ürün daha ekliyor. Kasko poliçelerinin muafiyet, limit ve istisna gibi karmaşık yapısının tüketicide yarattığı belirsizliğe son vermek amacıyla geliştirilen KaskoBLACK, "poliçe yaptır, gerisini düşünme " yaklaşımını somut bir ürün haline getiriyor. Sektördeki kapsamlı kasko çözümlerinden biri olarak konumlanan KaskoBLACK hem korumayı hem de hizmet deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

SINIRSIZ İKAME ARAÇ



KaskoBLACK, marka fark etmeksizin sıfır kilometre araç sahiplerine ilk 3 yıl boyunca "Yeni Değer Klozu" güvencesi sunuyor. Olası bir tam hasar durumunda, aracın kaza tarihindeki güncel sıfır kilometre bedeli karşılanarak araç sahipleri önemli bir maddi kayba karşı korunuyor. KaskoBLACK, hasar süreçlerinde araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan "ikame araç süresi yeterli olacak mı?" sorusunu ortadan kaldırıyor. Araç onarım süreci tamamlanana kadar, müşterilere kullandıkları aracın segmentine uygun ikame araç hizmeti sunulurken, gün sınırı uygulanmıyor. Böylece kullanıcılar, araçlarının serviste kalma süresinden bağımsız olarak günlük yaşamlarına kesintisiz devam edebiliyor.



KaskoBLACK, İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), anahtar kaybı ve yanlış akaryakıt dolumu gibi teminatlarda da limitleri kaldırarak sınırsız teminat sağlıyor. Yasa dışı kullanım, kasıtlı hasar ve sigorta öncesi mevcut hasarlar gibi temel istisnalar haricinde tüm zararları karşılayan ürün, araç sahiplerine beklenmedik riskler karşısında kapsamlı bir koruma sunuyor.



'POLİÇENİ YAPTIR, GERİSİNİ BİZE BIRAK DİYORUZ'



Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, KaskoBLACK'in arkasındaki vizyonu şöyle özetledi: "Ürünü tasarlarken 'Müşterilerimizin nasıl daha fazla yanında olabiliriz' sorusuyla yola çıktık. Kasko ürünlerinin muafiyet, limit ve istisna gibi karmaşık dünyasını tüketiciler için basitleştiren bir ürün ortaya koymak istedik. 0-3 yaş araçlarda yeni değer klozu ve sınırsız üst segment ikame araç hizmetini de bu yapının merkezine yerleştirerek, müşterilerimize 'poliçeni yaptır, gerisini bize bırak' diyoruz. Müşterilerimizin hayatına hız ve konfor katan bir koruma standardı sunuyoruz."





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Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi