Nişan takıları geri istenebilir mi?

Nişanlım ile ayrıldık. Ailemin taktığı takıları vermek istemiyor. Bunların arasında bizim için manevi değeri yüksek olan bir yüzük de var. Bu konuda ne yapabilirim?

Bu konuda kanun çok açık. Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır.

Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrar.

Eşimin ilişkisi olduğunu öğrendim, başka biriyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada buldum. Delil olarak sunabilir miyim?

İnsanlara özgürlük platformu sunan sosyal medyada, eşini aldatan ya da sosyal medya üzerinden aldatıldığı kanıtlanan pek çok kişi olabiliyor. Merak edilen konu ise bunların boşanma davalarında delil olarak sunulup sunulamayacağı.

Bu konuda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin kararı şu şekildedir;

"Elektronik ortamda var olan fotoğraflar, film ve görüntüler, ses kaydı ve buna benzer bilgi taşıyıcılar, ancak diğer delillerle desteklendiği zaman esas alınabilir.

Bu veriler tek başına vakıaların ispatına yeterli değildir." Yani sosyal medyada bulduğunuz bir fotoğrafın delil sayılabilmesi için başka delillerle de desteklenmesi gerekir. Örneğin; tanık anlatımı veya başkaca delil ve belgeler gibi.