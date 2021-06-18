Kiracı eve zarar verirse...

Kiracım evde hasar yapıp, kirayı ödemeden çıktı. Hakkında nasıl bir hukuki yaptırımda bulunabilirim?

EVİNİZİ sunduğunuz şekilde size bırakmayan kiracı gayrimenkulün demirbaşlarına zarar vermiştir. Böyle bir durum karşısında değer kaybınızı hesaplattırıp, kiracınıza ulaşabiliyorsanız ondan temin etmeniz gerekmektedir. Oturduğu süre zarfında size ne kadar kira borcu olduğunu hesaplatıp icra takip işlemi başlattığınızda ödemekle yükümlüdür. Kiracı, kira sözleşmesine itiraz ederek dava açarsa, bu durumda da itirazın iptali ile yanıt verebilirsiniz. Haksız bir şekilde size inkarda bulunuyorsa, ayrıca inkar tazminatı alma hakkınız da mevcut. Konutlarda yaşanan bu durum kiracı ve ev sahibi arasında etik tavra da uygun olmayan bir duruma dönüşüyor ne yazık ki. Yapılacak olan ihbar ve yaptırımlarla ortak noktada buluşmak gerektiğini vurgulamak gerek.

Üniversite öğrencisiyim. Başarılı olduğum dersin sınavından kaldım. Sonuca inanmıyorum. Bu aşamada ne yapabilirim?

BAŞARILI olduğunuzu bildiğiniz ve aleyhinize vermiş bir durumu iddia ediyorsanız, durumu inceletme hakkınız var. Alınan notun iptali için idare mahkemesine dava açabilir ve işin aciliyetini belirterek delil tespiti ile inceleme sağlatabilirsiniz. Bunun üzerine bilirkişi incelemesi gerçekleşir.