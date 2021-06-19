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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 19 Haziran 2021, Cumartesi

Nafaka artışı hangi durumlarda istenir?

Yıllar önce boşandım. Eşim şimdi çok zengin. Nafaka artışı talep edebilir miyim?
Mahkemenin vermiş olduğu nafaka kararları kesin değildir.
Her zaman artırılması, azaltılması, kaldırılması veya nafaka kararı verilmesi aile mahkemelerinden talep edilebilir. Aile mahkemelerince verilmiş olan nafakalar zamanla yetersiz veya fazla kalabilir. Ayrıca nafaka yükümlüsünün ekonomik durumunda büyük bir artış ya da müşterek çocuk için ödenen nafakalarda müşterek çocuğun büyüyerek okul çağına başlaması ile masraflarındaki artış, nafaka talep edenin işsiz kalması vs. gibi birçok nedenle nafakanın artırılması talep edilebilir. Bunun için aile mahkemesine nafakanın artırılması davası açılması gerekecektir.
Bu süreçte de yapılacak olan incelemeler, nafaka alıcının ihtiyaçları ve olanakları, nafaka yükümlüsünün gelir durumu, nafakanın takdir edildiği tarihten yeniden artış talebine uzanan süreçte herhangi bir olağanüstü durumun olup olmadığı gibi hususlardır. Mahkeme bunlara göre karar verecektir.

Eski eşim nafakayı düşürmek istiyor. Bunu yapabilir mi?
Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz durumunun kötü olduğu gerekçesi ile nafaka ödeme yükümlülüğünden dava açmadan kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik ödediği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile alacağınızı tahsil edebilirsiniz. Ayrıca nafaka ödememe suçunu düzenleyen İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir.
Eşiniz ödeme yapmazsa bu yolu da işletebilirsiniz.

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