Hakarete hapis cezası

Otobüs şoförüyüm. Yolculardan biri bana hakaret etti. Dava açmak istiyorum, mümkün mü? Ne yapabilirim?

Hakarete uğradıysanız ve suç duyurusunda bulunmak istiyorsanız, delilleri sunmanız gereklidir.

Hakaret suçuna maruz kalanlar, e posta, SMS bilgilerini ya da görüntüleri, varsa ses ve görüntü olarak da sunabilir. Hakaret suçunu oluşturan kişilere 2 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilmektedir. Cezanın ağırlaştırılmasına sebep olacak durumlar ise kamu görevlisine karşı yapılması, herkesin içinde aleni olarak yapılması, bir din konusu üzerinden yaralayıcı tavırlar olarak belirtilmiştir. Kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesi ile manevi tazminat davası da açabilirsiniz.

İsmimi değiştirmek istiyorum. Mahkemeye gitmeden yapabilir miyim?

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında vatandaşlar Soyadı Kanunu'na aykırı olan, umumi edebe uygun olmayan, küçük düşürücü veya gülünç olan soyadlarını, yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklı anlam değişikliği bulunan ad ve soyadlarını mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurullarının vereceği kararla bir defaya mahsus değiştirebiliyor. Bunun için bir dilekçe ile Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmanız yeterlidir.