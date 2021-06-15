Müşteriyle ilişki tazminattan eder

Otelimizdeki bir personel mesai saatlerinde müşterilerden biri ile yakınlık kurmuş. Bu nedenle işten çıkarttık. Tazminat ödememiz gerekir mi?

Bu konu Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.2018 tarihli bir kararında da tartışılmıştır. Buna göre, 4857 Sayılı Kanun'un "İşverenin haklı sebeple derhal fesih hakkı" başlıklı 25. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde; işçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller arasında sayılmıştır.

İşçinin, işverenin işi ve işyeri ile ilgili hukuken korunması mümkün haklı menfaatlerini koruması, zarar verici veya risk altına sokabilecek davranışlardan kaçınması sadakat borcunun temelini oluşturmaktadır.

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması halinde, işveren derhal (haklı) fesih hakkını kullanabilecektir. İşçinin mesai saatleri içerisinde işyerindeki müşterilerden biri ile yaşadığı olayın sadakat borcuna aykırılık teşkil ettiği ve işverenin iş sözleşmesini tazminatsız bir şekilde derhal feshetme hakkını doğuracak mahiyette olduğu kabul edilmiştir.

Eşimin annesi vefat etti. Şimdi eşim babasının bizimle oturmasını istiyor. Ancak evimiz çok küçük. Bu durum boşanma sebebi sayılır mı?

Maalesef zor bir durum. Evlilik birliği içinde aslolan çiftlerin aile konutu içinde yaşamalarıdır. Yargıtay 2010 yılında vermiş olduğu kararla, bağımsız ortak konut seçiminden kaçınarak eşini, rızası olmadan kendi anne ve babasıyla oturmaya mecbur bırakan kocanın, 'eşini terk etmiş' sayılması gerektiği yönünde karar düzenlemiştir. Kısaca eşinizin size ayrı ev sağlamaması, rızanız olmaksızın ailesiyle birlikte oturmaya zorlaması boşanma nedenidir.