İş kazası geçiren tazminat alır

İşyerinde çalışırken ayağım makinenin altında kaldı. Aksak yürüyorum. İşveren benimle hiç ilgilenmedi. Ne yapabilirim?

Geçirmiş olduğunuz kaza bir iş kazasıdır ve iş kazası nedeniyle işverenin hem cezai hem de hukuki sorumlulukları vardır. İşveren, geçirmiş olduğunuz iş kazasının meydana gelmesinde gerekli tedbir ve önlemleri almamış olması halinde, eylemin türüne göre Türk Ceza Kanunu hükümlerince cezaya çarptırılır. Bunun yanında, geçirmiş olduğunuz kaza nedeniyle, işvereninizden maddi ve manevi tazminat da alabilirsiniz. İş kazası nedeniyle meslekte kazanma gücü kaybınızın hesaplanmasıyla maddi tazminatınız belirlenecektir. Bu tazminata sürekli iş göremezlik tazminatı da denilmektedir. Bunun yanı sıra tedavi giderlerinizi de talep edebilirsiniz. Ayrıca işvereniniz iş kazasını ilgili kurumlara bildirmediyse idari olarak da cezaya çarptırılacaktır.

Bir şirketim var. Kardeşim de benimle çalışıyor. Benim imzamı taklit ederek borçlanma yapmış. Dava açsam borçlardan kurtulabilir miyim?

İmza size ait değilse açılan veya açılacak icra takiplerine imza itirazı yapabilir, davalarda da bu hususta savunma yapabilirsiniz. Fakat bu durum alacaklılarınızın alacağını örneğin fatura, irsaliye yazışma vs. gibi başka usullerle ispat etmesine engel değildir.

Kardeşinizin eylemi sebebiyle alacaklılarınızın her zaman şikayetçi olma hakkı da bakidir.