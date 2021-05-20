Yalan paylaşımlar nasıl engellenir?
Şirketlerin ticari itibarını zedeleyecek şekilde yalan haber içeren, şirketi ve ürünlerini kötüleyen söylem, gerçek olmayan yorumlar ve eylemler sebebi ile Medeni Kanun 24 vd, şayet ortada markanın itibarının zedeleyecek içerikler mevcut ise 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK 9. ve 61. maddeleri gereğince veya şirketinizin marka koruması bulunmaması durumunda ise Türk Ticaret Kanunu 56 ve devamında belirtilen haksız rekabet hükümlerine dayanarak çeşitli hukuki yollara başvurulabilir.
Fakat dava süreci oldukça uzun süren süreçlerdir ve çoğu zaman internette şirket hakkında yalan haber yapan bu kişilerin kimliğini tespit etmek bile olanaksızdır. İşte bu nedenle de 5651 Sayılı Kanun'un 9. Maddesi'nde, internet ortamında yapılan yayındaki içerik dolayısıyla hakları ihlal edilen kişilere içeriğin yayından çıkarılmasını talep etme hakkı düzenlenmiştir. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de talep edebilir.
İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hakim ilgili içeriğin eleştiri sınırları içerisinde olup olmadığı, gerçeğe aykırılığı, güncel olup olmadığı, ifade özgürlüğüne girip girmediği gibi değerlendirmeler yaparak ihlalin olduğuna karar verirse içeriğe erişimin engellenmesine karar verebilir. Hakim kararını 24 saat içinde verecektir. Hakimin kararları doğrudan Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderilir. Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen kararın gereği en geç 4 saat içinde yerine getirilir.
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