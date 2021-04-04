Evlatlıktan reddetmek mirası yok etmez

Babamla çok sık tartışıyorum. Bana sinirlendiğinde 'Evlatlıktan reddederim' diyor. Hukukta böyle bir hakkı olabilir mi?

Aile kutsal bir bağdır. Aile içerisinde de olan tartışmalar kimi zaman kaçınılmazdır. Baba ile olan tartışmalar hem sizin ruhsal yapınızı etkiler hem de geleceğe karşı kendinizi güvensiz hissetmenize neden olur.

Yaşanan olumsuzluğu bir an evvel halletmek ve bitirmek ise en sağlıklısıdır. Diğer aşamaya geldiğimizde, hukuksal olarak babanın evladını reddedebildiği bir yasal düzenleme Türk hukukunda mevcut değildir. Babanız maddi anlamda size bir şey vermek istemiyorsa, ancak bir vasiyetname ile mirasından çıkarabilir.

Hatta bu halde bile kanunen "saklı pay" bir miras hakkınız bulunmakta ve babanız vasiyetnameyle dahi sizi bu paydan mahrum bırakamamaktadır.

Onun haricinde sizi inkar etmesi mümkün değildir.

HER ÇOCUĞUN PAYI VAR

Babam her şeyi 2 kardeşime bıraktı. Ablam ve bana bir şey yok. Dava açsak kazanır mıyız?

Yasalar miras bırakana kendi mal varlığı üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisi vermiştir.

Fakat bu yetkinin sınırları vardır.

Bu sınır da mirasçılarının saklı payıdır. Miras bırakanın hiçbir şekilde müdahale edemeyeceği, üzerinde tasarruf edemeyeceği şekilde bir miras hakkına sahip olan mirasçılara 'saklı pay sahibi mirasçı'denilmektedir. Saklı paylı mirasçılar şunlardır: Miras bırakanın altsoyu (Çocukları, evlatlıkları, torunları ve onların çocukları), miras bırakanın annebabası, miras bırakanın eşi. Alt soyun yani siz çocukların saklı payı miras payınızın yarısıdır.

Bu demek oluyor ki merhum babanızın vasiyetinde size hiçbir şey bırakmamış olması yasal değildir. Annenizin sağ olmadığını düşünürsek size düşecek olan 1/4 miras payından 1/8'ine (yarısına) babanız dokunamayacaktır.

Tenkis davası açabilirsiniz.