Sisteme sızan hapse girer

Günümüz dünyasında bilişim suçları artarken, buna karşı caydırıcı cezalar uygulanıyor. Eski işyerinin sistemine sızan kişi, hapis cezasıyla karşılaşabiliyor.

İşten çıkarttığım kişi gizlice şirketin verilerine sızmış. Dava açabilir miyim? Nasıl yaptırımlar uygulanır?

Size veya şirketinize ait verileri ele geçirmek, sızdırmak, kopyalamak ya da çalmak hukukumuzda suç olarak nitelendirilir.

İşten çıkartılan kişinin devam eden kötü niyeti sonucunda yasal olmayan süreçlerde belirli bir kişiyi hedef alarak girdiği bu çatışma kendisini haklı kılmayacaktır. Türk Ceza Kanunumuzun 243- 246. maddelerine göre; bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçları için suçun ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenlerine göre 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da bu fiil suç teşkil etmektedir.

VERİLERİ ÇALINANLAR DiKKAT!

Bilişim suçlarının cezası nedir? Mağdurlar ne yapmalı?

Bilişim suçlarının mağduru konumuna düştüyseniz, örneğin kişisel verileriniz çalındı, web siteniz hacklendi ise ilk iş suçun failini bulabilmektir.

Bilişim suçlarının tespitinde en önemli aşama IP adresinin tespitidir. IP, bilgisayarın değişmeyen kimliğidir.

IP adreslerinin kolluk kuvvetlerinin ilgili bölümleri tarafından tespiti sonucunda suçu işleyen bilgisayarın kullanıcısı tespit edilebilmektedir. Bilişim suçlarında da yıldırıcı cezalar verilmekte, hapis ile adli para cezaları uygulanmaktadır.

Bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı davranarak girmiş olan ve sistem içinde kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçların bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmesi de mümkündür. Örneğin; nitelikli dolandırıcılık suçu, hakaret suçu, kripto paralar kullanarak kara para aklama, terör finansmanı sağlama gibi suçlar bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile daha sık karşılaşılan bilişim suçlarıdır ve cezası ilgili suç türünün kanunda o suç için öngörülen ceza miktarlarına göre belirlenir.