Bugünkü
Takvim
Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 15 Mart 2021, Pazartesi

Her kötü muamele mobbing sayılmaz

Ünlü bir markanın Türkiye'de çalıştığı tekstil atölyesinde orta dereceli yöneticiyim. Şefimiz sürekli benimle uğraşıyor. Haklarım neler?
Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek, mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir.
Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle feshi imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Sizin anlattığınız olayda ise şefinizin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Feride Hilal İmal Her kötü muamele mobbing sayılmaz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ