Ünlü bir markanın Türkiye'de çalıştığı tekstil atölyesinde orta dereceli yöneticiyim. Şefimiz sürekli benimle uğraşıyor. Haklarım neler?
Öncelikli olarak çalışanın mobbing nedeniyle iş akdini feshederek, mobbing tazminatı talep edebilmesi için öncelikle uğradığı davranışın mobbing olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Mobbingin meydana gelebilmesi için; bir işçinin hedef alınarak, uzun süre ve belli aralıklarla sistematik biçimde tekrarlanan, mağdurun karşı koymasına rağmen yapılan aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansı engelleyen veyahut olumsuz bir çalışma ortamına sebep olan tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarını ağırlaştırma gibi eylem, tutum ve davranışların uygulanması gerekir.
Bir eylemin mobbing olarak değerlendirilebilmesi için sürekli olması, istifa etmesi amacıyla yapılması gerekir. Yani işyerinde işçinin uğradığı her kötü muamele mobbing değildir. Mobbing sayılmayan kötü muameleler kimi zaman işçiye iş akdinin haklı nedenle feshi imkanı verse de mobbing sayılmayacaktır. Sizin anlattığınız olayda ise şefinizin davranışları sistematik bir şekilde, istifaya yönelik bir eylem şeklinde değerlendirilebilir.
Her kötü muamele mobbing sayılmaz
Ünlü bir markanın Türkiye'de çalıştığı tekstil atölyesinde orta dereceli yöneticiyim. Şefimiz sürekli benimle uğraşıyor. Haklarım neler?
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