Kötü koku boşanma nedeni mi?

Temiz olmamak boşanma sebebi midir?

Kanunumuzda özel boşanma sebepleri sınırlı olarak sayılmış, genel boşanma nedeni olarak da Türk Medeni Kanunu'nun 166 maddesi "Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir" şeklinde genel bir hükümle, boşanma için davayı açacak olan eş için evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması ve ortak hayatı sürdürmeleri kendisinden beklenemeyecek olması gibi iki kriterin varlığı aranmıştır. Bu kapsamda da Yargıtay, birçok farklı somut olayı ele alarak, bu olayların evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığını ve davayı açan eşin bu olay nedeniyle ortak hayatı sürdürmesinin kendisinden beklenip beklenmeyeceğini ele almıştır. Yargıtay'ın yıllardır süregelen kararlarını incelersek, örneğin, kumar oynamak, cinsel uyum ve doyumun kurulamaması, eşe hakaret etme, eşin dedikodusunu yapma, kayınvalidesi hakkında asılsız ithamlarda bulunma, eşini sevmediğini beyan etme, dövme, zina yapan eşi dövme, ev işlerini yapmaktan kaçınma, eve para getirmeme, cimrilik, kişisel hijyenine dikkat etmeme, kötü kokma, ailesi ile görüşmesine izin vermeme, intihara kalkışma, çocukların ve evin bakımını ihmal etme gibi sebeplerin boşanma sebebi olarak değerlendirildiği görülmektedir. Buradan hareketle de eşin hastalık gibi haklı bir sebebi olmaksızın hem kişisel temizliğine özen göstermemesi hem de ev hanımı olan eşin evin temizliğine özen göstermemesi, diğer eş için ortak hayatı sürdürmesi kendisinden beklenmeyecek ve evlilik birliğini temelinden sarsacak davranışlar olarak kabul edilir. Fakat unutmamalıdır ki, davayı açan eş, temiz olmayan eşine göre daha ağır kusurlu ise, örneğin eşini darp ediyorsa, bu durumda eşinin temiz olmaması karşısında daha ağır kusurlu olduğundan davası kabul edilmeyecektir.