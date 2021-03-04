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Feride Hilal İmal Feride Hilal İmal
  • 04 Mart 2021, Perşembe

İzinsiz fotoğraf için hakkınızı arayın

Benim çekip sosyal medya hesabından paylaştığım fotoğrafı, başka birisi kendisine mal edip yayınlamış. Ne yapabilirim?
Sizin çekip yayınladığınız fotoğrafta sizin telif hakkınız vardır ve bu hak hukuken korunması gereken bir haktır.
Öncelikle fotoğrafı ilk önce sizin çekip yayınladığınızı ispatlamanız için ekran fotoğrafı alın. Ardından bunu sizin onayınız olmaksızın paylaşan hesabın fotoğrafını alın. İlgili hesaba fotoğrafın size ait olduğu ve derhal kaldırması gerektiği yönünde bir ikaz mesajı gönderin. İlgili sosyal ağlara iletin.
İlgili sosyal ağlar çoğu zaman size ait fotoğrafın yayından kaldırılmasını veya ilgili hesabın kapatılmasını sağlayabiliyor.
Hukuk mahkemelerinde dava açabilir ve suç duyurusunda bulunabilirsiniz.

Eşimden boşanmak istiyorum. Fakat beni çocukların velayetini almakla tehdit ediyor.
Velayet konusunda düzenlemeler gereği karar tesis edilirken, çocukların içinde bulundukları düzen, okul ve sosyal çevre, psikolojik yönden en az düzeyde etkilenecekleri şekilde üstün yararları göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşı küçük olan çocukların velayeti anne bakım ve ilgisine muhtaç oldukları için anneye verilir. İdrak kabiliyetine sahip yaşta olan çocuklar bakımından mahkeme pedagoglar vasıtasıyla çocuğun üstün yararını tespit ederken mutlaka ve mutlaka çocuğun da görüşünü almalıdır.
Hakim çocuğun psikolojisinin en az düzeyde etkileneceği şekilde karar vermelidir.

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