Kardeşin velayeti alınabilir mi?

Anne ve babam ayrıldı. Annem de geçen ay vefat etti. 15 yaşındaki erkek kardeşimin velayetini almak istiyorum. Babam ise velayetin kendisinde olacağını söylüyor. Kardeşim de babamda kalmak istemiyor. Bu konuda dava açmak iyi sonuç verir mi?

Velayet hakkı yalnızca anne ve babaya verilmiş bir haktır. Üçüncü kişiler ise yalnızca vasi olabilir.

Küçüğe vasi atanabilmesi için öncelikle velayetin kaldırılmasını talep etmelisiniz. 721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 348. Maddesi'ne göre çocuğun korunmasına ilişkin diğer önlemlerden sonuç alınamaz ya da bu önlemlerin yetersiz olacağı önceden anlaşılırsa, hakim aşağıdaki hallerde velayetin kaldırılmasına karar verir:

Ana ve babanın deneyimsizliği, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri sebeplerden biriyle velayet görevini gereği gibi yerine getirememesi.

Ana ve babanın çocuğa yeterli ilgiyi göstermemesi veya ona karşı yükümlülüklerini ağır biçimde savsaklaması.

Açacağınız velayetin kaldırılması ve vasi tayini talepli davada bu hallerin varlığını ve sizin de vasi olarak atanmanızın çocuğun menfaatlerine uygun düşeceğini ispatlamanız halinde vasi olarak atanabilirsiniz.

Adıma iki şirket kurmuşlar. İmzaların benimle ilgisi olmadığı ortada. Ancak adıma kurulan şirketlerin borcu nedeniyle evime haciz geldi? Ne yapmalıyım?

Derhal en yakın Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmanızı ve icra dosyalarını tespit edip bu dosyalar bakımından süresini geçirmediyseniz itiraz etmenizi, geçirdiyseniz de menfi tespit davası (borçlu olmadığınızın tespiti davası) açmanızı öneririm. Ayrıca cebri icra yoluyla veya başka bir nedenle bir ödeme yapmak durumunda kaldıysanız istihkak davası açarak da ödediğiniz bedelin iadesini talep edebilirsiniz.