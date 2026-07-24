Muharrem Can'ın babası anlattı: Oğlum vatanı için şehit oldu

Muharrem Can'ın babası İbrahim Can. (Fotoğraflar Takvim'e aittir.)

Oğlunun görev yaptığı proje maketleri ve özel eşyalarını, anı köşesinde muhafaza eden baba, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "O hep 'okumazsan meydan okuyamazsın' derdi ve her dakikasını öğrenmeye ve üretmeye adamıştı. ANKA, HÜRKUŞ, HÜRJET gibi projelerin yapımında aktif görev alarak ülkemizin savunma sanayinde atak yapmasına katkı sağladı. Ölümünden kısa süre önce yurt dışından iş teklifi aldı. Ama 'vatanıma hizmet edeceğim' diyerek burada kaldı. Vatanın her karış toprağını her şeyden çok sevdi. Vatanı için de şehit oldu" dedi.

Haber: Tolga Yanık