Kahramanmaraş okul saldırısında vefat eden Ayla öğretmenin adı okula verilecek
Kahrananmaraş’taki okul saldırısında şehit olan öğretmen Ayla Kara, canını hiçe sayarak öğrencilerini kurtardı. AK Partili Milletvekili Vahit Kirişçi, Ayla öğretmenin adının saldırının yaşandığı okula verileceğini açıkladı.
TBMM Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Okul Olaylarını Araştırma Komisyonu'nda konuşan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıda öğrencilerini korumak için siper olan şehit öğretmen Ayla Kara'nın adının okula verileceğini açıkladı.
Kirişci, valilik ve millî eğitim süreçlerinin tamamlandığını, resmî şehitlik prosedürü beklenmeksizin ismin önüne "şehit" ibaresinin konulması kararının alındığını açıkladı.
ŞEHİT OLARAK GÖRÜYORUZ
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin ailelerinin en büyük talebinin "şehitlik statüsü" olduğunu dile getirdi. Köksal, "Amerika'da veya başka ülkelerde bu tür özel olaylara ilişkin özel kanunlar çıkarılıyor. Bizim de kaybettiğimiz 9 evladımız ve öğretmenimiz için özel bir kanun çalışması yapmamız ve bu ailelere özel haklar tanımamız gerekiyor. Biz bu çocuklarımızı şehit olarak görüyoruz" dedi.
Haber: Burcu Şen