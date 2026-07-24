Kahramanmaraş okul saldırısında vefat eden Ayla öğretmenin adı okula verilecek

İsa Aras Mersinli.

ŞEHİT OLARAK GÖRÜYORUZ

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ise hayatını kaybeden çocukların ve öğretmenlerin ailelerinin en büyük talebinin "şehitlik statüsü" olduğunu dile getirdi. Köksal, "Amerika'da veya başka ülkelerde bu tür özel olaylara ilişkin özel kanunlar çıkarılıyor. Bizim de kaybettiğimiz 9 evladımız ve öğretmenimiz için özel bir kanun çalışması yapmamız ve bu ailelere özel haklar tanımamız gerekiyor. Biz bu çocuklarımızı şehit olarak görüyoruz" dedi.

Haber: Burcu Şen