Giresun'da kurtarma girişimi faciaya dönüştü: 2 ölü

Giresun Bulancak'ta önceki akşam denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Yusuf Koç (15) ile İbrahim Patar (63), onları kurtarmak için denize atladı. Ancak Patar ve Koç da suda batıp çıkmaya başladı

Denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.) Bir süre sonra ikisi de gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan diğer 3 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.