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Giresun'da kurtarma girişimi faciaya dönüştü: 2 ölü

İbrahim Patar ve Yusuf Koç, denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak istedi. Ancak boğularak hayatını kaybetti.

Kaynak Gazete
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Giresun'da kurtarma girişimi faciaya dönüştü: 2 ölü

Giresun Bulancak'ta önceki akşam denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Yusuf Koç (15) ile İbrahim Patar (63), onları kurtarmak için denize atladı. Ancak Patar ve Koç da suda batıp çıkmaya başladı

Denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)Denizde boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmak isteyen 2 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraflar DHA'ya aittir.)

Bir süre sonra ikisi de gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan diğer 3 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İbrahim Patar ve Yusuf Koçİbrahim Patar ve Yusuf Koç

Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin çalışmalarıyla Yusuf Koç ile İbrahim Patar da denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Patar ve Koç, kurtarılamadı. E.D., Z.D. ve E.B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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