Giresun'da kurtarma girişimi faciaya dönüştü: 2 ölü
İbrahim Patar ve Yusuf Koç, denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi kurtarmak istedi. Ancak boğularak hayatını kaybetti.
Giriş Tarihi:
Giresun Bulancak'ta önceki akşam denize giren E.D. (39), Z.D. (10) ve E.B. (15), boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden Yusuf Koç (15) ile İbrahim Patar (63), onları kurtarmak için denize atladı. Ancak Patar ve Koç da suda batıp çıkmaya başladı
Bir süre sonra ikisi de gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan diğer 3 kişi, gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik ve dalgıç ekiplerinin çalışmalarıyla Yusuf Koç ile İbrahim Patar da denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Patar ve Koç, kurtarılamadı. E.D., Z.D. ve E.B.'nin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Yaşam