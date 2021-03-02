Borca hapis yok!

Kredi çektim ödeyemedim. Bundan dolayı hapse girer miyim? Nelerle karşılaşabilirim?

Kredi çekerken sizden titizlikle istenen bilgiler ve bu bilgilere güvenerek temin edilen para karşılığında ödeyememek gibi bir gerçeklik sizi oldukça zor duruma düşürecektir. Borcun ödenememesi halinde, eğer icra dairesinde tazyik hapsi ile sonuçlanabilecek bir taahhüt vermediyseniz, sadece borçlu olmak nedeniyle hapse girmek gibi bir durum söz konusu değildir. Fakat elbette tarafınıza bir icra takibi başlatılacaktır.

Üst üste 2 kredi taksitinin ödenmemesi durumunda bankalar yasal takip sürecini başlatma hakkına sahip olabileceği gibi, kredinin geri kalan tutarını da sizden talep etme hakkına sahiptirler.

Yasal takip başladıktan sonra banka kredinizi iptal edebilir.

Aynı zamanda krediyi taksitler halinde değil, geri kalan tutarın tamamını bir kere de ödemenizi talep etme hakkına da sahiptir.

İcra takibinin kesinleşmesi ile maaş haczi, menkul ve gayrimenkullerinizin haczi, varsa üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarınızın haczi yoluyla banka alacağını tahsil etmeye çalışacaktır.