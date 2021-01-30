Ayrılırken mallar ne olur?

-Eşimin hayatında başka bir kadın olduğunu öğrendim. Eşimin üzerine olan tüm mal varlığını gece-gündüz birlikte çalışarak edindik. Çok öfkeliyim, tüm bu mal varlığı benim ve çocuklarımın hakkı. Başka kadınlarla yemesini istemiyorum. Tüm mal varlığını almam mümkün mü?

Taraflar özellikle aldatma, sadakatsizlik gibi etkenlerle boşanma noktasına gelmişlerse ihanete uğrayan eşin intikam duygusuna kapılması, eşin mal varlığını ele geçirerek cezalandırmak istemesi veyahut da birlikte edinilmiş mal varlığını koruma içgüdüsü ile hareket etmesi karşılaşılan bir durumdur. Peki bu hukuken mümkün müdür? Elbette ilk olarak evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu eşe karşı maddi ve manevi tazminat davası açılabilir, bu eş nafaka ödemek zorunda da kalabilir. Burada kusurlu eş aleyhine hükmedilecek tazminatın miktarı ise eşin ekonomik durumuyla, kusurunun ağırlığıyla, karşı yanın maddi ve manevi zararıyla orantılı bir şekilde hakimin takdirindedir. Hakim, kusur ne olursa olsun, kusurlu eşin ekonomik açıdan mahvına sebep olabilecek derecede ağır, veyahut da kusurlu eşin ekonomik gücü karşısında oldukça komik sayılabilecek bir tazminata hükmetmeyecektir. Yine eşler boşanma davasının kesinleşmesi ile mal rejiminin tasfiyesi sürecine girerler ve birbirlerinden evlilik birliği içinde alınmış malların tabi oldukları mal rejimine göre paylaştırılmasını isteyebilirler. Kural olarak, eşler edinilmiş mal rejimine tabi ise, edinilmiş malları eşit olarak paylaştırılır. Fakat istisnaen de olsa zina nedeniyle boşanma davası söz konusu ise yarı yarıya olan paylaşım oranları hakimin takdiriyle kusurlu eş aleyhine değişebilir ve bazı durumlarda hakim kusursuz eşe tamamını bırakabilir. Fakat bu istisnai bir durumdur ve unutulmamalıdır ki, tekrarla kusurlu eşin kusurunun ağırlığı her ne olursa olsun, onun hayatını devam ettirmeye yetecek ve mahvına sebebiyet vermeyecek bir şekilde karar tesis edilecektir.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır. Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.