Nişan takıları geri istenebilir

Nişanlım ile ayrıldık. Ailemin taktıklarını vermek istemiyor. Bu konuda ne yapabilirim?

Bu konuda kanun çok açık. Nişanlılıkta takılan altınlar, nişan evlilikle sonuçlanmışsa kadının olacaktır. Fakat Türk Medeni Kanunu'nun nişanlılığı düzenleyen maddelerinden "Hediyelerin geri verilmesi" başlıklı 122. maddesi "Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir" şeklindedir. Yine altınlar aynen geri verilemiyorsa yani örneğin satıldıysa bu durumda da 122/2 gereği "Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır" şeklinde bir düzenlemeyle dava açılabileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, TMK 120 gereği şartları var ise nişanlınıza karşı maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Yeniden evlenmek istiyorum ama eski evliliğimin 300 günü sorununa takıldım. Ne önerirsiniz? 300 gün beklemek istemiyorum.

Türk Medeni Kanunu Madde 132'de iddet müddeti başlığı altında bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Buna göre; "Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez." Bu maddenin koyulma amacı hamile olmanız halinde çocuğun iki evlilik arasında nesebinin yani soybağının karışmasını önlemektir. Bu süreyi beklemeden evlenmek istiyorsanız, hamile olmadığınızı doktor raporuyla ispatlayarak iddet müddetinin kaldırılmasını mahkemeden talep edebilirsiniz.