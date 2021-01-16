Hakkınız için yargıya başvurun

Epilasyon yaptırdım ama derimi yaktılar. O kadar para ödedim, geri istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?

Burada 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen hizmet ayıbı söz konusudur ve ödediğiniz miktar 11 bin 330 liranın altındaysa tüketici hakem heyetine başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu rakamın üzerinde bir durum ise tüketici mahkemelerinde dava açma hakkınız vardır. Ayrıca deride bir hasar meydana geldiğine göre bu ayıplı hizmetten kaynaklanan zararınız sadece ödediğiniz para değildir. Derinin eski hale gelmesi, iyileşmesi için yaptığınız tedavi gideri, bu ayıp nedeniyle işe gidemediyseniz geçici veya mevcut ise kalıcı iş göremezlik tazminatı, yaşadığınız acı ve elemin karşılığı olarak manevi tazminat gibi alacak haklarınız da mevcuttur.



ÜCRETTEN KEYFİ KESİNTİ YAPILAMAZ

İşime geç kaldığım için ay sonunda maaşım kesilmiş olarak geldi. Böyle bir durum mümkün müdür?

İş Kanunu gereği işçi ve işverenin birbirine karşı yükümlülükleri vardır. Belirtilen iş saatlerinde işyerinde olmak gereklidir. Bu sizin İş Kanunu'na göre işverene verdiğiniz bir taahhüttür. İşe girerken anlaşılan saatlerde gelmek ve çıkmak işverene karşı borcunuzdur. Sürekli olmamak kaydı ile yaşanan gecikmelerin sebepleri dahilinde bazen durumlar tolere edilir, bazen deliller ve gerekçelere durumu ile işverene beyan edilir ve bir sorun yaşanmaz. Hukuki çerçeveden bakıldığında İş Kanunu'na göre işe geç geldiğiniz zaman maaşınızdan kesinti yapması haklı bir durumdur. Burada esas olay neye göre kesintinin yapılacağıdır. 1 saatlik gecikme durumunda 1 saatlik ücretinizi, 3 saatlik gecikmede 3 saatlik ücreti kesmelidir. Fazlası olamaz ve saat başına gecikme durumu ile maaş hesaplanır.