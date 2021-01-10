Nafaka ödeme gücü baz alınır

İştirak nafakasının ödenme durumu nedir? Nasıl belirlenir?

Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, karı-kocanın arasında evlilik ilişkisi bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır.

İştirak nafakası, gerçekleşen boşanmada velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretini temsil eder. Eğitim, bakım ve sağlık gibi alanların güvencesi için ödenen nafaka mahkemece belirlenen miktarda devam eder. Nafaka ödeyecek olan kişinin ödeme gücünü dikkate alacak olan mahkeme, bu sürede titizlikle incelemelerini gerçekleştirir. Burada kişilerin nafaka istekleri değil, ödeme gücü ve çocukların ihtiyaçları baz alınır.

TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirmeye alınır. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını mahkemeden talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla herhangi bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.

Evden uzaklaştırma kararı nasıl alınır?

Aile mahkemesince alınan tedbir kararları, ailede meydana gelen şiddet olaylarında, aile bireylerinin tehditleri karşısında, aile bireylerinin cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görme ihtimaline karşı ivedilikle uygulanan kararlardır.

Kişilere yapılan sözlü ya da fiziksel saldırı niteliğinde olan fiillerde aile mahkemesine başvurularak bu filleri yapan veya yapma ihtimali olan kişilerin evden uzaklaştırılması talep edilebilir. Mahkeme kararını ivedilikle verecek ve kolluk kuvvetlerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.