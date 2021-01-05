Yoksulluk nafakası nasıl alınır?

Kısa süre önce ayrıldığım eşimden yoksulluk nafakası almak istiyorum. Hangi şartlar aranıyor? Ne yapmam gerekiyor? Bana bu konuda yol gösterebilir misiniz?

Evlilik sona erdiğinde gerekli düzenlemeler ve değerlendirmeler sonucunda eşlerin birbirine yükümlülükleri devam edebilmektedir. Yoksulluk nafakası da bunlardan biridir.

Türk Medeni Kanunu'nun 175. Maddesi'nce, boşanma eylemiyle yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak şartıyla karşı taraftan süresiz olarak geçim tutarını talep edebilir.

Yoksulluk nafakasının süresiz olması şu anda büyük bir tartışma konusu olsa da henüz başka bir yasal düzenleme üzerinde anlaşılamadığından mevcut

hükümler gözetilerek karar verilmektedir.

Yoksulluğa düşecek olan eski eşin korunması amacı gözetilmiş olan nafaka türünde, yoksulluk nafakası talep etme hakkının doğması için boşanmanın gerçekleşmiş olması, yoksulluk nafakasının talep edilmiş olması, boşanma sebebiyle taraflardan birinin yoksulluğa düşmüş olması, nafaka ödeyecek olan tarafında mali anlamda durumunun yerinde olması gereklidir.

TMK 175. Maddesi'nde yer aldığı şekilde yoksulluk nafakası almak için ağır kusurlu olmamak gereklidir. Uygun olan şartlar yerine gelmiş ve talep edilen nafaka türü uygun görülmüşse kişi bu haktan faydalanabilmektedir.

Nafaka davalarında Aile Mahkemeleri yetkilidir.