Babalık davasında süre sınırı yok

BABALIK DAVASI AÇMAK İSTİYORUM. BUNUN BİR SÜRESİ VAR MI?

Babalık davası, evlilik dışı olan çocuk için ya da var olan şüphelere karşı babaya karşı açılan bir dava türüdür. Dava, anne tarafından açılabilecekken, atanmış ise kayyım tarafından da yürütebilmektedir. Türk Medeni Kanunu, çocukla babanın soy bağının kurulması için bazı yasal düzenlemeler yapmıştır. TMK 31 maddesi gereğince çocuk ile babanın soy bağının kesinleşmiş olmasını anne ya da çocuk isteyebilir, bu bağlamda da dava açılabilir. Açılan dava babaya karşıdır, eğer baba hayatta değilse, mirasçılara da açılabilmektedir. Davalı babanın çocuğun kendisine ait olup olmadığının kesinleşmesi adına açılan davada, babalık unsuru DNA örnekleri ile tespit edilir. Yapılan değerlendirme sonucu çocuk, davalı babanın ise aralarında nesep ilişkisi kurulur ve aile hukuku ile miras hukukundaki yükümlülükler doğar. Babalık davası açmak için herhangi bir süre kısıtlaması yoktur, bu dava her zaman açılabilir.

FOTOĞRAF PAYLAŞIMINDA RIZA ÖNEMLİ

Eski eşim izinsiz olarak kızımın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor. Cezası olur mu?

İzinsiz olarak paylaşılan ve kamuya açık olarak görülen fotoğraflar ve fotoğrafa ilişkin yazılar oldukça hassas bir konudur. 5237 sayılı ceza yasasında suç olarak değerlendirilmektedir ve ceza yaptırımına da kadar götürebilmektedir. Kişilerin haklarını korumak adına var olan ceza yasasının 132. Maddesi koruma amaçlı vardır. İzinsiz olarak paylaşılan fotoğraflarda bu yasayı ihlal etmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu durum 136. Madde açısından da incelenmektedir. Burada dikkat edilecek, rızasız bir fotoğraf paylaşımıdır.