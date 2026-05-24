Survivor’da Beyza ve Sercan krizi büyüyor: Sevgilisi Kerimhan'dan dikkat çeken ayrılık hamlesi
Survivor'da Beyza ve Sercan hakkında ortaya atılan yakınlaşma iddiaları gündemi adeta salladı. Kerimhan Duman’ın sevgilisi Beyza'yı takipten çıkması “ayrılık” söylentilerini güçlendirirken, yayınlanan yeni bölüm fragmanındaki sözler olayın boyutunu değiştirdi. Can Berkay’ın ada konseyinde yaptığı açıklamalar sonrası sosyal medyada yorum yağdı.
- Survivor yarışmasında Beyza Gemici ve Sercan Yıldırım arasındaki yakınlaşma iddiaları sosyal medyada gündem oldu.
- Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman, onu Instagram'da takip etmeyi bıraktı ve olası bir ayrılık sinyali verdi.
- Can Berkay, Sercan'ın Beyza'ya karşı duygularını ve aralarındaki ilişkiyi açıkça konuşarak ortalığı karıştırdı.
- Yarışmacılar arasındaki gerginlik ve aşk üçgeni, Survivor'ın yeni bölümlerinde izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.
- Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan gelişmelerle ilgili çeşitli yorumlar yaparak konuyu gündemde tuttu.
Survivor'da yaşanan gelişmeler sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor.
BEYZA VE SERCAN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN YAKINLAŞMA
Son haftalarda adı sık sık Sercan Yıldırım ile anılan Beyza Gemici hakkında ortaya atılan yakınlaşma iddialarının ardından Gemici'nin sevgilisi Kerimhan Duman'ın yaptığı hamle magazin ve Survivor gündemini adeta karıştırdı.
"YENİ AŞK MI DOĞUYOR"
Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Beyza'nın, Survivor'daki takım arkadaşı Sercan ile yakınlaştığı yönündeki iddialar kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Özellikle yarışmanın son bölümlerinde ikili arasındaki diyaloglar ve bazı anların dikkat çekmesi, sosyal medyada "Yeni aşk mı doğuyor?" yorumlarının yapılmasına neden oldu.
"INSTAGRAM'DAN ENGELLEDİ" İDDİASI
İddiaların büyümesinin ardından gözler Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'a çevrildi. Yarışma sürecinde sevgilisine verdiği destekle dikkat çeken Kerimhan Duman'ın sosyal medya hesabındaki hareketi ise gündeme bomba gibi düştü. Duman, Beyza'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bazı kullanıcılar ise Duman'ın Beyza'yı engellediğini öne sürdü.
"KERİMHAN İHANETİ KALDIRAMADI"
Bu gelişme sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı "Ayrılık geldi", "Kerimhan ihaneti kaldıramadı" ve "Demek ki iddialar doğru" şeklinde yorumlar yaptı. Survivor izleyicileri arasında başlayan tartışma kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.
ROMANTİK PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ
Oysa Kerimhan Duman, yarışmanın ilk günlerinden itibaren Beyza'ya verdiği destekle dikkat çekiyordu. Hatta Beyza'nın doğum gününde yaptığı paylaşım uzun süre konuşulmuştu. Duman, sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutlamış ve romantik paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı. Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası çiftin ilişkisine dair soru işaretleri arttı.
"BEYZA'YA YANIP TUTUŞUYORUM"
Survivor cephesindeki asıl bomba ise yayınlanan 21. hafta fragmanıyla patladı. Yeni bölüm fragmanında konuşan Can Berkay'ın sözleri sosyal medyada olay yarattı. Yarışmacının yaptığı açıklamalar, ada içindeki gerilimin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Can Berkay, konuşmasında Sercan'la olan dostluğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Ben Sercan'ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana gelip 'Ben Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, onun burada biraz daha kalmasını istiyorum' deseydi, düelloda Beyza'ya karşı kaybederdim.
KISKANÇ TAVIRLAR SERGİLİYOR
Bu sözler sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, fragmandaki devam açıklamaları da dikkat çekti. Can Berkay, geçmişte yaşanan başka bir olay üzerinden Beyza'nın tavırlarını sorguladı. Ünlü yarışmacı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Daha önce Deniz ile Sercan'ın arasında bir ilişki var diye biz Eren'in Survivor hayatını bitirdik. Ama Beyza niye böyle kıskanır tavırlar sergiliyor? Deniz konuşurken kulaklarını kapatıp kendini sallıyor. Bu yüzden sallıyor.
"AŞK İDDİALARI GERÇEK OLDU"
Yarışmanın yeni bölümlerinde ikili arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu. Survivor izleyicileri, ada konseyinde yaşanacak yüzleşmeyi beklemeye başladı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları da yaşanan gelişmeler sonrası yorum yağdırdı. "Kerimhan'ın hamlesi her şeyi ortaya çıkardı", "Survivor aşk iddiaları gerçek oldu", "Can Berkay ortalığı karıştırdı" ve "Bu olay daha çok büyür" yorumları kısa sürede gündem oldu.
AŞK ÜÇGENİ
Yarışmanın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasının ardından gözler şimdi Beyza, Sercan ve Kerimhan Duman üçgenine çevrildi. Survivor'da yaşanan bu gelişmelerin yarışmanın ilerleyen bölümlerine nasıl yansıyacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.