Survivor’da Beyza ve Sercan krizi büyüyor: Sevgilisi Kerimhan'dan dikkat çeken ayrılık hamlesi

Beyza Gemici "INSTAGRAM'DAN ENGELLEDİ" İDDİASI İddiaların büyümesinin ardından gözler Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'a çevrildi. Yarışma sürecinde sevgilisine verdiği destekle dikkat çeken Kerimhan Duman'ın sosyal medya hesabındaki hareketi ise gündeme bomba gibi düştü. Duman, Beyza'yı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bazı kullanıcılar ise Duman'ın Beyza'yı engellediğini öne sürdü.

Kerimhan Duman "KERİMHAN İHANETİ KALDIRAMADI" Bu gelişme sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Çok sayıda kullanıcı "Ayrılık geldi", "Kerimhan ihaneti kaldıramadı" ve "Demek ki iddialar doğru" şeklinde yorumlar yaptı. Survivor izleyicileri arasında başlayan tartışma kısa sürede gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Kerimhan Duman'ın romantik kutlaması ROMANTİK PAYLAŞIM DİKKAT ÇEKTİ Oysa Kerimhan Duman, yarışmanın ilk günlerinden itibaren Beyza'ya verdiği destekle dikkat çekiyordu. Hatta Beyza'nın doğum gününde yaptığı paylaşım uzun süre konuşulmuştu. Duman, sevgilisinin doğum gününü "İyi ki doğdun aşkım" notuyla kutlamış ve romantik paylaşımıyla takipçilerinden binlerce beğeni almıştı. Ancak son yaşanan gelişmeler sonrası çiftin ilişkisine dair soru işaretleri arttı.

"BEYZA'YA YANIP TUTUŞUYORUM" Survivor cephesindeki asıl bomba ise yayınlanan 21. hafta fragmanıyla patladı. Yeni bölüm fragmanında konuşan Can Berkay'ın sözleri sosyal medyada olay yarattı. Yarışmacının yaptığı açıklamalar, ada içindeki gerilimin sanılandan çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Can Berkay, konuşmasında Sercan'la olan dostluğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: Ben Sercan'ı dost ve kardeş olarak gördüğüm için bunu söylüyorum. Öncelikle öyle görüyordum. Sercan bana gelip 'Ben Beyza'ya yanıp tutuşuyorum, onun burada biraz daha kalmasını istiyorum' deseydi, düelloda Beyza'ya karşı kaybederdim.