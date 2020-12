İki kere tazminat ödemeyin

Sitemizde bir özel güvenlik şirketi ile anlaşarak güvenlik görevlileri çalıştırıyoruz. İleride doğacak kıdem, ihbar tazminatı alacaklarını da her ay güvenlik şirketine ödüyoruz. İleride bu çalışanların bize de dava açma hakları var mı?

Her ne kadar bir şirketle anlaşmış da olsanız, bu durum sizin İş Kanunu hükümleri gereğince işveren sıfatınızı değiştirmez. Hatta bu halde, asıl işveren site yönetimi, alt işveren ise anlaştığınız özel güvenlik şirketidir ve her iki işveren de işçilik alacakları bakımından işçiye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur. Kıdem-ihbar fonlarını güvenlik şirketine ödemiş olmanız durumu değiştirmez. İşçi, işçilik alacakları ödenmediyse, site yönetimine karşı da dava açabilir ve davanın sonunda işçilik alacaklarını site yönetiminden de tazmin edebilir. Bu durumda ödemiş olduğunuz bu bedelleri rücuen güvenlik şirketinden talep edebilirsiniz. Fakat uygulamada çok sık rastladığımız bir örnekte, güvenlik şirketi bu esnada müflis, gayrifaal bir duruma gelmişse veya bir malvarlığı bulunmuyorsa site yönetiminin de rücu talebi karşılık bulamayabilir. Bu nedenle güvenlik şirketi seçerken, çalıştırdığı personelin haklarını gözeten, düzgün, köklü şirketleri seçmenizi, mümkünse kıdem ve ihbar fonlarını güvenlik şirketine vermek yerine site yönetimi hesaplarında biriktirmenizi, çalışan personelin her ay düzenli bir şekilde şirket tarafından maaşının ödenip ödenmediğini, SGK primlerinin yatırılıp yatırılmadığını denetlemenizi, hatta bu personelin özlük dosyalarından birer nüsha da site yönetiminde saklanmak üzere talep etmenizi tavsiye ederim.