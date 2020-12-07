Özgeçmiş bilgileri belli bir süre saklanır

Bir şirkete iş arayışım nedeniyle özgeçmişimi gönderdim, iş görüşmesi sonucu işe alınmadım. İsim, adres, telefon numarası, eğitim ve kariyer geçmişim gibi birçok bilginin yer aldığı özgeçmişimin bu şirkette kalmasını güvenli bulmuyorum. Haklarım neler?

2016 yılında Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte kişisel verilerimizin ne kadar saklanacağı, kimlerle paylaşılacağı, ne şartlarla işleneceği, ne zaman imha edileceği gibi birçok konuda hak sahibi olduk. Aynı zamanda bu durum şirketler için de büyük yükümlülükler getirdi.

Bir şirkete özgeçmişinizi gönderdiğinizde şirketin sizin bilgilerinizi ne kadar süre veri tabanında tutacağını, kimlerle paylaşacağını ve ne zaman imha edeceğini bildirmek ve onayınız almak zorundadır. Şirket özgeçmişinizi oldukça güvenli bir veri tabanında veya güvenli kilitli bir dolapta saklamak ve ilgililer dışında başka kişilerin eline geçmesini engellemek zorundadır. Ayrıca şirket size bildirdiği süre sona erdiğinde de özgeçmişinizi imha etmek zorundadır. Şirket bilgilerinizi ancak meşru amaçlarla, örneğin belirli bir süre sonra ilgili pozisyon için yeniden bir personel ihtiyacı doğması durumunda size ulaşabilmek amacıyla ve belli bir süre ile özgeçmişinizi işleyebilecek, bunun haricinde bir amaçla kesinlikle kullanamayacaktır. Fakat yine de görüşmeden sonra özgeçmişinizin imha edilmesini talep ederseniz, ilgili şirketin özgeçmişinizi gecikmeksizin imha etmesi gerekecektir.

Yine siz de özgeçmişinizde gösterdiğiniz referanslarınız için referanslarınızdan mutlaka yazılı onay almalı ve bu bilgileri hangi şirketlere sunacağınızı referansınız olan kişiye bildirmelisiniz.