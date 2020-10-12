Aidat borcunu takip etmelisiniz

Şehir dışında maliki olduğum sitede tarafıma bildirim yapılmadan aidat borcum nedeniyle icra takibi başlatılmış. Borcumun öncelikle bana bildirilmesi gerekmez mi?

Kat maliki, aylık ödemelerini düzenli bir şekilde takip etmekle yükümlüdür. İşletme projesi ile kendisine bildirilen aidata itirazı olmayan kat malikinin işletme projesinin kesinleşmesi ile aidata itiraz etmesi mümkün değildir. Kanun gereği de icra takibine girişilmeden önce bildirim yapılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır.

Yöneticiliği yeni devraldım. Aidatlarını ödemeyenler var. Zamanında ödemeyenler için nasıl bir uygulama yapılabiliyor?

Kat malikleri; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanan avansa eşit olarak, ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderler ile ortak tesislerin işletme giderlerine, kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki, vekalet ücreti ve icra masrafı da dahil olmak üzere ödemede geciktiği günler için aylık yüzde 10 hesabıyla gecikme tazminatı öder. Yönetici icra takibi yanında, kat sahibinin mal varlığına haciz koyabilir.

Giriş katında oturuyorum.

Yeni apartman yöneticisi benden de asansör aidatı istedi.

Bu konuda ne yapabilirim?

Site dışındaki asansörlü apartmanlarda bu gibi sorunlar sık yaşanıyor maalesef. Kat Mülkiyeti Kanunu'na tabi binalarda ortak yerleri kullanmamaktan dolayı bunların masrafına iştirakten kaçınılamaz. Ancak bunun aksine hükümler yönetim planına konulabilir ve böyle bir hüküm de geçerlidir. Çoğunlukla uygulamada gördüğümüz, bu tür bağımsız kat maliklerinin asansör giderlerinden muaf tutulduğudur. Eğer yönetim planında böyle bir madde yoksa, konuyu bağımsız bölüm malikleri toplantısında gündeme getirerek, yönetim planı değişikliği talep edebilirsiniz. Bu toplantıda adil bir karar alınmazsa, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 33. Maddesi'ne göre, açıkça adalet kurallarına aykırı durumun değiştirilmesi ve adil bir hale getirilmesi için, bulunduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvurabilir, yönetim planındaki hükmün değiştirilmesini talep edebilirsiniz.