Soyadı değişikliği mümkün

Boşanmış anne çocuğuna soyadını verebilir mi?

Bazen ailesi boşanan çocuklar annelerinin soyadını taşımak istiyor. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 09.04.2018 tarihinde verdiği kararla, boşanmış annenin çocuğa kendi soyadını verebileceğini hüküm altına aldı. Hukuk dairesi verdiği kararda, şu şekilde hüküm tesis etti: "Tanık beyanlarından çocuğun soyadının, annenin soyadı olarak değiştirilmesinin çocuğun üstün yararına olabileceği anlaşılmaktadır. Velayet hakkı tevdi edilen annenin çocuğun soyadının kendi soyadı ile değiştirilmesi yönündeki talebinin, velayet hakkı kapsamındaki yetkilerin kullanımı ile ilgili olduğu, velayet hakkı kapsamında çocuğun soyadını belirleme hakkının da yer aldığı, aynı hukuksal konumda olan erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadını belirleme hakkının kadına tanınmamasının velayet hakkının kullanılması bakımından cinsiyete dayalı farklı bir muamele teşkil edeceği, evlilik birliği içinde doğan çocuğun taşıdığı ailenin soyadını, evlilik birliğinin sona ermesi ile velayet hakkı tevdi edilen annenin kendi soyadı ile değiştirmesini engelleyici yasal bir düzenlemenin bulunmadığı; somut olayda söz konusu değişikliğin çocuğun üstün yararına da aykırı bulunmadığı ve çocuğun soyadı değişmekle kişisel durumunun değişmeyeceği dikkate alındığında, Anayasa Mahkemesi'nin benzer olaylarda verdiği hak ihlaline ilişkin kararları da gözetilerek, davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, hükmün bozulmasına karar vermek gerekmiştir."

EK ÖDEMELER TAZMİNATI ARTIRIR

Çok önemli bir şirkette çalışıyorum. Özel sağlık sigortası yatırılıyor. Bir dostum bunun tazminata yansıtılabileceğini söyledi.

Mümkün mü?

Kıdem tazminatının hesabı, bilinenin aksine işçinin son maaşından ibaret deği ldir. Bu hesaplamada işçiye yapılan sürekli kazanımlar da hesaba dahil edilecek ve işçinin brüt maaşı bu yolla hesaplanacaktır. Basit bir anlatımla, kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin maaşı, primi, ikramiyeleri, giyecekyakacak yardımı gibi düzenli bir şekilde yapılan her türlü ödeme dikkate alınacakt ır. Özel sağlık sigortaları da her ay düzenli bir şekilde prim ödenen bir kazanım olduğundan, kıdem tazminatı hesaplamasında dikkate alınacaktır. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin 2008/43001E sayılı kararı da bu yöndedir.