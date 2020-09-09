Şerh nasıl koyulur?

Aile konutu şerhi nedir?

Nasıl koydurabilirim?

AiLE konutu eşlerin çocuklarıyla beraber oturmak için birlikte seçtikleri, yaşamlarını sürdürdükleri, herkesçe bilinen ve belirlenebilen yerleşim yeridir.

Aile konutu barınma ihtiyacını karşılayan, aileyi bir arada ve ayakta tutan ekonomik değerinin yanı sıra manevi değeri de bulunan bir gayrimenkuldür.

Aile konutu şerhi ile, aile konutu olarak kullanılan gayrimenkule ilişkin kira sözleşmesi veya mülkiyet hakkı malik veya taraf olmayan eşin rızası olmadıkça devredilemez ve konut üzerindeki haklar sınırlanamaz. Aile konutu şerhi için eşlerden biri veya her ikisinin ilgili tapu müdürlüğüne gitmesi gerekmektedir. Merkezi nüfus idaresi sisteminden veya nüfus müdürlüğünden alınan yerleşim yeri belgesi ile medeni hali gösterir nüfus kayıt örneği aranır.

MENFAATİ KORUMAK İÇİN HAKİM DEVREYE GİRER

Evimizin tapu kaydında aile şerhi var. Satış gerçekleştirmek zorundayız fakat eşim kötü niyetli olarak onay vermiyor.

Ne yapabilirim?

AİLENİN menfaati söz konusu olduğu durumlarda satışa rıza göstermeyen eşiniz için hakim müdahalesi talep edebilirsiniz. Bunun için aile mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

DEVRE ENGEL DEĞİL

Üzerinde ipotek bulunan bir taşınmazın satışı mümkün müdür?

İPOTEKLI bir taşınmazın, bir başkasına ipotek borcu ile birlikte devrine engel durum yoktur.

Bunun için ipotek alacaklısının izni de gerekmez.

Devri takiben, tapu müdürü Türk Medeni Kanunu'nun 1019'uncu maddesi hükmü uyarınca alacaklıya durumu bildirecek, alacaklı bir yıl içinde eski borçludan yeni bir teminat talep etmez ise, borçlu yeni maliki kabul etmiş olacaktır.