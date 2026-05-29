Hatay’da kan donduran cinayet: Öz oğlunu boğarak öldürdü

İnsanın kanını donduran olay, önceki gün Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu. Cani adam, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti.

DEDE İHBAR ETTİ

Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirdi. Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.