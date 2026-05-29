İstanbul’da bayram yoğunluğu: Boşalan yollar yerini iskele ve tarihi mekanlarda metrelerce kuyruğa bıraktı

Kurban Bayramı tatilini ve güneşli havayı fırsat bilen İstanbullular, kentin tarihi ve turistik noktalarına akın etti. Özellikle Adalar’a gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde yoğunluk oluşturdu

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan büyük bir göç yaşandı. Akdeniz ve Ege'nin dışında memleketlerine gidenler, trafik yoğunluğu olmayan bir İstanbul bıraktı. Ancak kentin tarihi yerleri ve Adalar kentte yaşayanların akınına uğradı. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde oluşan metrelerce kuyruk, bayram hareketliliğini gözler önüne serdi.

Adalar'da bayram tatili yoğunluğu oluştu. (Fotoğraflar Takvim Arşiv'e aittir..)

TARİHİ MEKANLAR DOLDU

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Boşalan yollar yerini iskele ve tarihi mekanlarda metrelerce kuyruğa bıraktı-2 Bayramın ikinci gününde sıcak havayı değerlendirmek isteyen binlerce kişi, vapur seferlerinin düzenlendiği Kabataş'ta toplandı. Şehir Hatları vapurlarına binmek isteyen vatandaşlar turnikeler önünde uzun sıralar oluşturdu. Ortaya çıkan yoğunluk kameralara da yansıdı.

İstanbul'un tarihi merkezlerinde de bayram hareketliliği dikkat çekti. Sultanahmet Meydanı, Ayasofya-i Kebir Camii, Galata Kulesi çevresi, Eminönü ve Kapalıçarşı'da hem yerli hem yabancı turist yoğunluğu yaşandı.

Tarihi yarımadada aileleriyle vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, Boğaz hattında yürüyüş yapıp sahil bölgelerine koştu. Yetkililer ise vatandaşlara yoğunluk nedeniyle toplu taşıma ve iskele bölgelerinde dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu

Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu

