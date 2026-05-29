İstanbul’da bayram yoğunluğu: Boşalan yollar yerini iskele ve tarihi mekanlarda metrelerce kuyruğa bıraktı

9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul'dan büyük bir göç yaşandı. Akdeniz ve Ege'nin dışında memleketlerine gidenler, trafik yoğunluğu olmayan bir İstanbul bıraktı. Ancak kentin tarihi yerleri ve Adalar kentte yaşayanların akınına uğradı. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarası eşliğinde oluşan metrelerce kuyruk, bayram hareketliliğini gözler önüne serdi.